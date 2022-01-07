Очевидец событий в Казахстане Аян Шарипбаев: Применение сил ОДКБ – это фактически безмолвный акт военной агрессии. Они здесь не для миротворческих акций

Журналист из Казахстана Аян Шарипбаев в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал, почему считает погромы в Алматы постановочными, как власти Казахстана подвели страну под угрозу потери независимости и причем здесь Россия.

"Титушки"-провокаторы, требования сделать русский вторым государственным языком, и "миротворцы" из России – сегодняшняя реальность в Казахстане. Чтобы увидеть ситуацию изнутри, УНИАН пообщался с журналистом из Алматы Аяном Шарипбаевым. Наш разговор состоялся 6 января, когда страны-члены ОДКБ одобрили решение направить "миротворцев" для "усмирения" протестующих.

Что сегодня происходит на улицах Алматы? Что видите? Можно ли передвигаться по городу?

Общественный транспорт не ходит. Автомобили катаются – редко, но есть. Магазины, даже мелкие придворовые магазинчики, не работают. Стоит сгоревшая техника: я видел на площади две пожарных машины, большую строительную технику, сгоревшие КАМАЗы.

Больницы работают – сообщения о том, что они окружены, это какой-то грязный вброс. А вот стабильной связи – ни проводной, ни мобильной, ни WI-FI – нет. Только у тех, кто заранее загрузил приложения, есть хоть какая-то возможность общаться с внешним миром.

Улицы пустые. Люди напуганы, потому что было объявлено проведение спецоперации и население попросили не покидать свои жилища. Как нам сейчас официально сообщили по телевизору, у нас, якобы, прошла контртеррористическая операция по выявлению "различных элементов".

Я вернулся с прогулки по городу, посмотрел, что там происходит. Никаких действий не видно. Видно одно - город в полнейшей блокаде.

Что делают люди, которые продолжают протест?

На улице - небольшая кучка людей, которые держат плакат, призывающий президента Токаева убрать войска. Плакат такой: "Токаев, мы - мирный народ. Токаев - убери войска! Токаев, мы - не террористы". На площади жиденько, может, человек 50-60 максимум.

Люди говорят, что они мирный народ, что они не террористы. Они вышли на мирный митинг с совершенно естественными для страны требованиями - о полной отставке правительства и президента.

Это с самого начала был митинг молодежи. Тех, кого наши власти считали "социальными аутсайдерами". Тех, кто недавно закончил университеты и училища. Они вышли из стен учебных заведений, а работы нет. Если даже есть работа, то она малооплачиваемая, она просто унижает достоинство.

Это происходит годами. Нам с экранов показывают картинки счастливых семей, а у людей на столе - хлеб да вода. Естественно, это разозлит человека, и он будет ждать момента, чтобы предъявить свои претензии власти. К тому же, нет никаких механизмов сделать это легально. Никакой возможности коммуницировать с властью нет вообще.

В фейсбуке люди возмущаются, но за это власти умудрялись людей сажать. Дескать, за призывы к насилию. Получается, когда человек выявляет коррупцию в высших эшелонах власти, его сажают в тюрьму. Такое не может вечно продолжаться…

Сейчас все эти ужасы, которые произошли – сожженные здания, перевернутая, раскуроченная техника – все приписывают тем, кто вышел с мирными требованиями. Такая пропаганда у нас с телеканалов льется денно и нощно.

А кто, по вашим наблюдениям, этим занимался?

Кто сжег технику? Трудно сказать. Но я допускаю, что человек, который пришел на мирный митинг, не придет туда с канистрой бензина и намерением что-то жечь. Ему это даже в голову не придет. На 100% уверен, что это - спектакль наших властей, чтобы представить нормальных людей погромщиками, террористами и экстремистами. Все это делалось ради этого.

То есть, власть поддерживала разгром мэрии Алматы, с ее молчаливого согласия был парализован аэропорт?

С мэрией все произошло одномоментно и совершенно непонятно. Люди стояли перед горсоветом. Когда начали "подниматься", путь им попытались загородить патрульные полицейские и какие-то ребята из спецподразделений. Но потом они, как по приказу, расступилась, и какая-то часть "товарищей" вломилась в мэрию, стала бегать по этажам…

Я не знаю, откуда у них тут же появились зажигательные смеси – они подожгли одно крыло, потом другое, стали выбрасывать из окон бумагу, оргтехнику… Полный хаос.

Поймите, для нас это очень непривычно. Потому что в нашей родной диктатуре, если три человека с плакатами соберутся, и их тут же "винтят". А здесь было не так. Мол, пожалуйста, ломайте, крушите сначала мэрию, дальше - прокуратуру, потом офис правящей партии… И тут же все транслируют телеканалы. Создается впечатление, будто все было сделано для того, чтобы выставить протестующих дикарями.

Что касается ситуации в аэропорту, о ней я знаю исключительно из соцсетей и рассказов людей. Дескать, приехали на нескольких машинах какие-то ребята, вломились в здание (охраны, похоже, просто не было). Часть, которая осталась на улице, начала крушить машины, которые там стояли, какие-то машины им удалось поджечь… А часть, которая ворвалась в здание аэропорта, сразу начала громить кассы. Они полностью парализовали работу аэропорта. Разбрелись малыми группами по всей территории, творили, что хотели.

Мне кажется, этот инфраструктурный коллапс был создан этими "титушками", чтобы "отключить" нас от мира. Чтобы журналисты из Нью-Йорк-Таймс, Аль Джазиры, УНИАН сюда не приезжали…

Никто не пытался их одернуть: никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. Я еще раз хочу подчеркнуть: все выглядит так, как будто была такая установка - дать возможность разгромить, избить, ограбить…

Я собственными глазами видел на вашем Майдане, как из группы демонстрантов выбегали какие-то ненормальные люди, провоцировали драки. Потом выяснилось, что их называют "титушками". Наш аналог ваших украинских "титушек" - переодетые в гражданскую одежду ребята из всяких спецотрядов, комитетов и министерств. Вот, что мы сегодня видим.

Правоохранители не делали попыток задержать кого-то из этих людей, которые захватывали здания?

Это самое удивительное. Таких сообщений я не получал вообще. А этот вопрос меня сильно интересовал. Где же задержанные погромщики? Нет ни одного.

Как начинались силовые столкновения, в которых, по сообщениям СМИ, погибли в том числе силовики?

Как я уже говорил, люди пришли на площадь с совершенно иными целями. Но в ряды протестующих затесались провокаторы. То есть, основная колонна заходит на площадь, тут же от нее отделяются какие-то "мутные элементы", которые начинают громить полицейские машины, избивать этих несчастных сержантиков - пацанов, которые только вчера вышли из училищ, они начали провоцировать правоохранителей. Никто такого не ожидал. Какой могла быть реакция? Естественно, началось применение оружия.

Я читала, что у протестующих оружие появилось после того, как они ограбили несколько магазинов оружия…

Я не знаю, кто их грабил, но, на мой взгляд, хозяева этого бизнеса (оружейных магазинов, - УНИАН) не допустили бы подобного отношения. Они будут стоять за свой бизнес до конца, если вы понимаете, о чем я говорю.

Да, были сообщения, что якобы были разграблены оружейные магазины. Сейчас подтвердить какую-то информацию архисложно.

Я четко знаю, что несколько полицейских подвергались вооруженным нападениям - у них просто забирали оружие. Мы видели кадры, как некие машины подъезжали и выбрасывали карабины и еще какое-то оружие на асфальт, а люди просто сбегались, подхватывали и разбегались с этим оружием. Вот, что мы видели на видео.

Кстати, в интернете распространяется видео "зачистки": силовики идут по дороге и стреляют. Но в кого – не рассмотреть. Как происходило на самом деле?

Мне кажется это постановочное видео. Смотрите, что происходило. На площади не все время одно и то же количество человек, не одни и те же люди. Кто-то уходит, потом возвращается, каждый раз людей все меньше… Какие-то активно-агрессивные группы еще после первого дня, первой тяжелой ночи протестов, побежали собирать "дань" с тех, кого они считают богачами. А та группа, которая стоит по идейным соображениям, небольшая.

При этом, они лишились лидера и лишились возможности каким-то образом коммуницировать между собой. Напомню, протест был ранее "обезглавлен" силами полиции. По моим данным, помимо Жанбулата Мамая (лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана, активист, - УНИАН) и его коллег, где-то около 9-10-ти человек были задержаны сразу.

Хочу отметить, что качество этих людей гораздо выше тех, кто занимался противоправными действиями, вооружался, бегал и стрелял, кто замешан в ограблениях домов, магазинов несчастных предпринимателей. Наши оппозиционеры никогда ни одного полицейского не обидели, они бы себе такого никогда не позволили. Я знаю весь состав активистов, которые сегодня пытаются достучаться до власти и сомневаюсь, что они причастны…

Поэтому, когда приехали силовики, на площади просто никого не было. Некого было "зачищать". Поэтому на видео, о котором вы говорите, они куда-то в воздух постреляли и уехали. И поэтому говорить, что это постановочное видео, мы имеем полное право. Мы не видели объекта зачистки.

То есть, "зачистки", по факту, не было?

Нет, она, может, и была. Но была театрально-постановочной. Что зачищать? Ведь все изначально было театрально срежиссировано. Кого им зачищать? Своих же, которые переодетые бегают и строят из себя протестующих?

Но СМИ сообщают о десятках жертв в ходе "зачистки". Видели ли вы трупы на улицах?

Трупов я лично не видел. Но даже если бы они были, их бы моментально убирали. Потому что тридцать лет диктатуры научили власть заметать следы за собой.

А в целом история о жертвах – тоже очень странная ситуация. Мы слышим только о жертвах со стороны правоохранительных органов. Но вообще ничего не слышим о жертвах со стороны тех, кто вышел на мирные митинги. Зато видим совершенно дикие кадры из морга, которые люди выкладывают в фейсбук - трупы с простреленными головами (наверное, у наших органов безопасности произошла в данном случае осечка, раз они не сумели пресечь появление подобного рода информации).

Вся истерия по поводу сожженных зданий, по поводу того, как власти хотят представить ввод войск ОДКБ результатом незаконного протеста – акты одного спектакля. И устроен он для того, чтобы лишить Казахстан независимости. Вот, для чего это делается. А истинный, настоящий порыв людей, которые почувствовали, что надо идти на площадь и требовать для себя лучшей жизни, был уничтожен на корню в самом начале.

Все, что мы имеем сегодня: российская пропаганда, ОДКБ на территории Казахстана, фантомные погромщики, которые, скорее всего, являются штатными сотрудниками органов безопасности.

Уже видела мнения, что такие "титушки" в Казахстане работают на Россию. Мол, именно РФ выгодно дестабилизировать ситуацию, чтобы выступить "миротворцем" в регионе. По вашим наблюдениям, это имеет место быть?

Смотрите, всегда есть какая-то цель у подобных вещей. Вряд ли люди, которые разрабатывают подобные сценарии, имеют целью просто представить мирных демонстрантов погромщиками, и все. Нет, конечно.

Все, что происходит - на руку страждущим до чужих территорий диктаторам, которые все это представляют "беспорядками". Якобы, только они могут это прекратить, введя свои войска на территорию чужого государства. Но мы же прекрасно понимаем, что это за игра.

Это лицемерие сегодня уже не прокатывает, люди считывают это моментально. Нужен формальный повод? Ну, так скажи: придем к вам и лишим независимости. Это было бы честно. А то, что мы сейчас наблюдаем… Так поступают мелкие воришки на базарах: одни отвлекают внимание, другие - в карман лезут. Вот так все это воспринимается здравомыслящими людьми.

Чем вчерашние погромщики заняты сейчас?

На данный момент группировки, которые занимались погромами, рассосались по городу. Мы слышим сообщения от наших коллег и друзей о том, что происходят грабежи домов. О том, что непонятные вооруженные мужчины в масках врываются, ставят людей под автоматы и грабят их.

А те, кто действительно хочет перемен, стоят на площади, несмотря ни на что, держат большую растяжку-плакат, надеются, что они будут услышаны, но никто их не слышит. Все отключено, соцсети отключены, а пропаганда государства делает вид, что этих людей просто нет.

Кстати, о пропаганде. Какое информационное поле сформировано в Казахстане?

Сейчас рупором пропаганды является Симоньян (Маргарита Симоньян – главный редактор российского информагентства "Россия сегодня", - УНИАН), которая требует, чтобы мы признали Крым российским, чтобы мы признали русский язык вторым государственным, чтобы мы уничтожили все НПО западные. Она требует, чтобы мы здесь разобрались со своими националистами, которые добились уважения среди многих людей. Скорее всего, она просто ретранслятор требований, которые выдвигают перед нашей элитой.

В целом ситуация с представленностью российских СМИ в Казахстане тревожит меня много лет. Они здесь чувствуют себя, как дома. Это и телевидение - РТР, ОРТ, НТВ, и т.д., и радийное пространство, сервисные компании тоже российские, весь развлекательный контент – полностью от РФ. Даже Youtube, как один из альтернативных источников, полностью подчинен влиянию российского контента. Они даже на казахском научились делать контент, который нравится нашей молодежи, но даются совершенно неверные установки. Так что мы в этом смысле в полном "подчинении". И "спасибо" за это можем сказать тем, кто сейчас "на блюде" подносит Казахстан "северному соседу".

Уже заявлено о количестве военных ОДКБ, которые прибудут на территорию Казахстана – не больше трех тысяч человек…

А что, три тысячи человек - это мало? Это - нонсенс. Какого хрена они сюда прибывают, когда у нас нет никакого акта проявления внешней агрессии? Зачем они нужны? Это нарушает положения этой мутной организации.

Поэтому хоть три тысячи, хоть три человека – это неправильно. Это чужие люди, чужие военные. Вряд ли они "выдрессированы" защищать население. Они будут коммуницировать с нашими органами безопасности. Расскажут, что выявили такие и такие группы активистов… Не знаю, как будут развиваться события, но все это скажется на авторитете местной власти, который и так уже упал ниже плинтуса.

У меня появляются теории, что ОДКБ приезжают не для миротворческих акций - здесь же нет войны! Они здесь для того, чтобы мы потеряли независимость. Это фактически безмолвный акт военной агрессии.

Что скажете на то, что Кыргызстан уже заявил: военные этой страны могут быть направлены в Казахстан не для использования против протестующих, а исключительно для миротворческой деятельности и охраны объектов?

Это хорошо, мы считаемся братскими народами. Но по сути это не отменяет их "туристической" поездки в Казахстан. Они делают такие заявления, чтобы мы не обиделись. Если сюда приедут кыргызы с автоматами и нашивками, это очень сильно нас обидит. Скорее всего, именно к ним будут относится, как к предателям. Отправлять их сюда - это будет огромная ошибка Кыргызстана.

Вы уже видели российских военных? Где сейчас находятся казахские силовики?

На улицах нет ни одного наряда правоохранителей, ни одного полицейского. Впечатление, что все взяли и бросили.

В тех местах, где сконцентрированы люди, возле полусожженных зданий, стоят автобусы, в которых маячат какие-то силуэты. Скорее всего, силовики находятся в них. Но я не могу сказать, российские ли это войска или наши местные. Подойти туда невозможно.

Но если посмотреть, допустим, аккаунты фейсбук, в частности, аккаунт нашего художника Каната Ибрагимова, который проживает в США, он утверждает, что люди с автоматами, бродящие по площади в непонятной одежде - это и есть те самые "товарищи" из РФ, присланные защищать интересы ОДКБ.

Кто-то уже проводит параллели ситуации в Казахстане с украинским Майданом. Вы видите схожесть? В чем различия?

Проводить параллели очень сложно.

Украина к последнему Майдану подошла подготовленной. Уже имея оппозиционные партии, свободные медиа. Пусть они и принадлежали олигархам, как нам говорили с российских каналов, но в этом вся суть.

Посмотрите, из чего сотканы парламенты демократических стран. Там за партиями тоже стоят финансовые группы. А у нас, в наших родных диктатурах, мы видим только назначенные партии, гегемонию каких-то партий по китайскому шаблону. Поэтому не стану проводить параллели.

Помните, на Майдане был плакат с надписью: "Задолбало!". Вот здесь тоже всех задолбало. Совершенно оглохшая, опухшая от денег власть, уже всех задолбала. Люди понимают, что с этой властью нас не ждет ничего хорошего. Это единственное, что нас объединяет. А по подготовке Украина была на несколько уровней выше.

Как, по вашему мнению, события могут развиваться дальше?

Скорее всего, все тихо и мирно пойдет на спад. Поскольку протест обезглавлен, практически уверен, что все, в итоге, сойдет на "нет". Несколько силовых акций и запугивания смелых протестующих, которые продолжают стоять с плакатами на площади, и их тоже потихоньку уберут. А потом уже будут приниматься политические решения. Не знаю, есть ли у людей воля им противостоять. Но они однозначно будут непопулярными. От этих решений мы все будем в шоке.

Допускаете ли вы формирование каких-то добровольческих батальонов противостояния, подполья?

Правильный вопрос. Казахстан не такая страна, которая будет спокойно принимать этих непрошеных гостей, дескать, мы же друзья. У нас есть определенный опыт и историческая память. Развал СССР начался с Казахстана - событий в Алматы в 1986-м году. Тогда московское руководство прислало сюда человека не нашей национальности руководить страной, и поднялись все элиты.

Сейчас казахстанские элиты раздроблены, нет никакого согласия. Но этот момент может стать объединяющим фактором, чтобы люди поняли, перед какой мы стоим угрозой. А стоим мы перед угрозой потери независимости. Когда это поймут наши элиты, начнется противостояние.

Очень не хочу, чтобы "гостей" отлавливали и били, но, скорее всего, какие-то стычки будут. И один наш общий с украинцами "товарищ" обязательно использует этот повод либо для увеличения контингента, либо чтобы начать какие-то провокации в приграничных с Россией районах.

Проблема в том, что у нас целые регионы зависят от России. Все так сильно завязано, что очень сложно понять, как действовать в дальнейшем.

Что должно произойти, чтобы Казахстан не потерял независимость?

У Казахстана нет военной мощи, сопоставимой хотя бы с Украиной. Единственное, на что мы можем рассчитывать - на помощь тех, кто первыми признал нашу независимость. Это США и Турция - две страны, которые могут каким-то образом повлиять, когда они поймут, что происходит. Судя по тому, что мы наблюдаем, они как будто бы не понимают.

США еще несколько лет назад заявили, что не имеют интересов в центрально-азиатском регионе. Турция помогла Азербайджану с Арменией, но напрямую она сейчас вряд ли будет портить отношения с Россией. Поэтому, скорее всего, всем придется принять сегодняшнюю реальность. А уже в дальнейшем вырабатывать действия для того, чтобы снизить это безраздельное влияние РФ.

Анастасия Светлевская