Ранее руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставкой вакцин в своем планировании.

Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммов коронавируса.

Читайте такжеСМИ узнали, что Трамп много хуже перенес коронавирус, чем сообщил Белый домКак сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должен проходить весь процесс утверждения. Поэтому скорее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала Кириакидес.

Фармацевтическая компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины, адаптированной против южноафриканской мутации коронавируса.

Британско-шведская AstraZeneca также намерена адаптировать свою вакцину, чтобы она могла быть применена против этого штамма вируса.

Что этому предшествовало

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС допустил ошибку, медля с введением вакцины.

Она также признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставкой вакцин в своем планировании.

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Автор: УНИАН