Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммов коронавируса.
Читайте такжеСМИ узнали, что Трамп много хуже перенес коронавирус, чем сообщил Белый домКак сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.
"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должен проходить весь процесс утверждения. Поэтому скорее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала Кириакидес.
Фармацевтическая компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины, адаптированной против южноафриканской мутации коронавируса.
Британско-шведская AstraZeneca также намерена адаптировать свою вакцину, чтобы она могла быть применена против этого штамма вируса.
Что этому предшествовало
- Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС допустил ошибку, медля с введением вакцины.
- Она также признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставкой вакцин в своем планировании.
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