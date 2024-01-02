При этом немецкие аналитики сомневаются, что Шольца снимут.

Опрос института INSA показал, что в течение 2023 года поддержка "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) упала с 20% до 15%.

Как отметили аналитики, ключевой фактор фиаско "СДПГ" заключается в том, что только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца, представляющего партию, пишет BILD.

На фоне этого исследования итальянская газета La Repubblica написала, что Шольц может досрочно уйти в отставку уже в этом году. По данным журналистов, преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно возглавил рейтинг самых популярных немецких политиков.

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Как считают в издании, причиной отставки канцлера может стать скандал, произошедший еще в 2020 году с компанией Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, который в настоящее время, возможно скрывается в Москве. В то время именно Шольц руководил Министерством экономики и отвечал за финансовый регулятор, который не заметил крупнейшую мошенническую схему в истории Германии со времен Второй мировой войны. Но Шольц всегда отрицал свою ответственность за этот финансовый скандал.

Как пишет немецкое издание Bild, немецкие аналитики сомневаются в реальности смены канцлера. "В то же время Борис Писториус недавно призвал Германию "готовиться к войне", хотя до недавнего времени левое крыло "СДПГ" вообще могло требовать исключения из партии за эти слова", - говорится в материале.

Новости Германии

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца в принципе согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 млрд евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на политический источник в Берлине. "В случае одобрения парламентом, где партии Шольца имеют большинство, повышение поднимет оборонные расходы Германии до 2,1% от целевого показателя валового внутреннего продукта, что превышает 2%, обещанные всеми членами Организации Североатлантического договора", - говорится в материале.

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