Госдепартамент рассматривает дополнительные целевые санкции в отношении лиц, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека в Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готовит новые санкции против белорусских должностных лиц.

Об этом сообщает ВВС.

"Соединенные Штаты, в координации со своими партнерами и союзниками, рассматривают дальнейшие точечные санкции с целью привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси", - заявил Помпео.

Госсекретарь отметил, что США глубоко встревожены действиями властей по отношению к члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и отметил ее отвагу, напомнив руководству страны об ответственности за обеспечение безопасности как ее самой, так и других незаконно задержанных.

Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие против собственного народа, освободить всех незаконно задержанных и вступить в осмысленный диалог с реальными представителями белорусского общества.

Читайте такжеМинские оппозиционеры в Киеве: вывоз Колесниковой сначала был сценарием белорусских спецслужб

Задержание Колесниковой: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, и их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Марией Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

Репрессии в Беларуси

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа уехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета - Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская