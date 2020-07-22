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Впервые за 60 лет: банкет Нобелевской премии отменили из-за коронавируса

22:27, 22 июля 2020
Мир
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Объявление лауреатов, как и было запланировано, состоится 5 и 12 октября / scienceblog.ru

Об этом сообщает The Local.

"Нобелевская неделя не будет такой, как обычно из-за нынешней пандемии. Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам", - отметил директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

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По его словам, работы лауреатов отметят "по-разному".

На банкете в Стокгольме в честь вручения Нобелевской премии должно было присутствовать 1 300 человек вместе со шведской королевской семьей. Объявление лауреатов, как и было запланировано, состоится 5 и 12 октября.

Как сообщал УНИАН, лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

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