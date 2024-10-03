Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявлен персоной нон грата, ему запрещен въезд в эту страну. Такой стала реакция на заявление Гутерреша, сделанное после атаки Ирана по Израилю баллистическими ракетами. Генсек ООН, конечно, осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что "эскалация должна прекратиться", однако сделал вид, что не понятно, кто наносил эти удары.

Израиль назвал вещи своими именами.

Хотя Антониу Гутерреш вряд ли собирался ехать в Израиль, это - политическая позиция страны, демонстрационный шаг, указывающий, что руководитель международной организации не соответствует принципам и основам, ради которых ООН создавалась - предотвращение войн. Ведь об этом не может идти речь, когда в организации даже не называют агрессора агрессором.

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Мало того, что уже была не одна скандальная история, когда речь шла о том, что представители ХАМАСа работали в структурах ООН и получали финансирование. Позиция по последним ударам по Израилю четко показала импотентность международных структур, в частности ООН, которые не могут черное назвать черным, а белое - белым. Они вроде бы пытаются сохранять нейтральность, хотя речь идет о явных признаках агрессии со стороны Ирана. В Уставе ООН четко прописана ответственность агрессора - полное осуждение. Однако в организации делают вид, будто не знают, кто ведет обстрелы Израиля. Для Украины - очень знакомая ситуация...

Поэтому Израиль говорит, как есть: ООН теряет ту функцию, ради которой создана, не отвечает вызовам времени и, откровенно говоря, такой своей позицией - мнимым нейтралитетом - фактически подыгрывает террористическим режимам.

Кстати, это общая проблема международных организаций, исповедующих левачество, когда агрессор и его жертва фактически уравниваются. Вспомним еще одну скандальную историю, когда Amnesty International заявила, что украинская армия якобы нарушает законы войны, поэтому одинаково виновата вместе с российской армией. Такие международные организации пытаются показывать, что они якобы над конфликтом, не имеют к нему никакого отношения. Но это не так.

К сожалению, та же ООН находится под контролем авторитарных стран, в частности, России. А Устав ООН так прописан, что изменений ожидать нецелесообразно. Например, чтобы исключить страну из ООН, нужно решение Генеральной ассамблеи по рекомендации Совета безопасности, а там сидят Россия и Китай. Поэтому единственный способ выбросить ту же Россию из ООН - использовать аргумент, что она не проходила процедуру вступления в ООН, когда развалился Советский Союз. Там была казусная ситуация: Украине не нужно было вступать в ООН, потому что Украина вместе с Беларусью и СССР была среди стран-основательниц ООН. России же тогда не существовало. Когда СССР развалился, Россия просто сменила табличку в Совбезе ООН, фактически, присвоив себе место СССР. То есть, РФ не проходила процедуру вступления в организацию и, тем более, включения в состав Совбеза ООН. Однако, США на это тогда закрыли глаза...

Сегодня уже существует прецедент Тайваня. Напомню, до 1971 года он был в составе Совбеза ООН вместо Китая. И его исключили по процедурным вопросам. То есть, чтобы решить вопрос с Россией, нужна политическая воля западных стран, которые должны понимать, куда это все движется и что они должны действовать как глобальные полицейские, а не изображать из себя страусов, прячущих голову в песок.

Но пока аморфная позиция ООН свидетельствует о том, что организация фактически является союзницей стран, которые ведут агрессивные действия.

Пока Украина не может вести себя как Израиль, который четко демонстрирует отсутствие комплекса неполноценности. Но Украина уже близка к таким заявлениям. Чем сильнее мы будем становиться, тем больше мы должны заявлять свою позицию. Когда у нас будет больше ракет с дальностью поражения две или три тысячи километров (а лучше - пять тысяч, или, желательно, еще и ядерное оружие), тогда можно себе позволить так разговаривать. Наконец, и ООН может измениться после Третьей мировой войны, которая уже идет.

Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы