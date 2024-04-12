Дарья Богданова заявила, что многие москвичи косвенно поддерживают войну против Украины.

В РФ на правнучку советского летчика Валерия Чкалова, совершившего перелет через Северный полюс, завели уголовное дело из-за "призывов к терроризму".

По данным ASTRA, правнучке Чкалова - Дарье Богдановой - вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ из-за дебатов с журналистом Олегом Кашиным. "Об этом отчитался профессиональный доносчик Виталий Бородин. По его словам, она собирала средства для ВСУ и "призывала нанести ядерный удар по Москве". По данным ASTRA, причиной для уголовного преследования стали видеодебаты с журналистом Олегом Кашиным, которые были опубликованы в конце января на YouTube-канале издания "Холод", - сообщает ресурс.

Отмечается, что в словах Богдановой следователь Измайловского межрайонного следственного отдела усмотрел призывы к насилию в отношении представителей органов государственной власти. Меру пресечения Дарье не избирали - она находится за пределами России.

ASTRA опубликовала видео, на котором запечатлена часть упомянутых дебатов. Девушка говорит, что очень любит Москву, в российской столице проживают близкие ей люди.

"Я обожаю Москву, я там выросла, прожила лучшие годы и не хочу, чтобы этот красивый город был разрушен… Но, если я знаю, что без этого невозможно обойтись, если этот режим невозможно уничтожить иначе. Кстати, я не говорю о том, что это будет обязательно делать Украина. Если будет просто гражданская война, это тоже придется делать", - сказала Богданова.

При этом она отмечает, что не хотела бы разрушения здания Кремля и других красивых исторических сооружений. "Я предпочла бы, чтобы долбанули Лубянку (в здании расположены органы госбезопасности РФ, - Ред.) и на этом закончилась... Подразумеваю, что прежде всего нужно уничтожить вот эти "центры принятия решений". Мирные люди и так далее - будет очень жалко, но для какой-то немножечко нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги", - говорит Дарья.

Она поясняет свою позицию тем, что очень много москвичей косвенно поддерживают войну, которую РФ ведет против Украины. При этом, они не понимают последствий, не представляют, что происходит в Украине.

Согласно открытым источникам, правнучка летчика проживает в Бельгии.

Интересные новости - Россия в центре внимания

Как сообщал УНИАН, писатель Борис Акунин, которого Кремль объявил в розыск, рассказал об аресте пенсионного счета его жены из-за "совместной преступной деятельности".

На Акунина завели дело о распространении "фейков" об армии РФ и о публичном оправдании терроризма. По его словам, российский счет его супруги полностью заблокирован. На этот банковский счет начислялась пенсия женщины.

Справка УНИАН. Валерий Чкалов (1904-1938) - советский летчик-испытатель, комбриг, герой Советского Союза. Командир экипажа самолета, совершившего 18-20 июня 1937 года первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон).

Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180. Полет готовился в большой спешке, чтобы успеть до конца года. Выпуск самолета на аэродром отменялся несколько раз - на собранной машине было выявлено 190 дефектов, но чиновники стремились отчитаться "об успехах" перед руководством страны. Испытания завершились катастрофой.

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