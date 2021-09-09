Темой переговоров будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Александр Лукашенко сегодня в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка назвал "две основные интриги" этой встречи.

"Белорусский диктатор встречается с Путиным. Две основные интриги: 1) подпишет ли Лукашенко дорожную карту интеграции; 2) окажет ли ему Кремль финансовую помощь. Как бы там ни было, напомню: Лукашенко - никто. Все подписанные соглашения будут пересмотрены", - написал он в Twitter.

Напомним, темой переговоров будет продолжение интеграции Беларуси с Россией. При этом ранее Лукашенко заявил, что более глубокая интеграция с Россией якобы не лишит Беларусь суверенитета.

"Мы строим наши связи как два суверенных государства", – сказал он.

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Отношения Беларуси с Россией и Украиной

В начале сентября Лукашенко заявил, что Россия поставит белорусскому режиму крупную партию боевой техники – самолетов, вертолетов и современных систем ПВО.

Перед этим Лукашенко предупредил, что Беларусь и Россия якобы с помощью санкций могут изменить политический режим в Киеве, но пока не намерены делать этого.

Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переправке оружия на территорию Беларуси.

Кроме того, он сказал, что Беларусь официально признает Крым частью РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. По его словам, на фоне последних действий Киева у него "развязаны руки".

Автор: Денис Прядко