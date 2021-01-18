Накануне Навальный прилетел в Москву, где его сразу задержали.

Еще в советское время в России существовала практика борьбы с политическими оппонентами путем их высылки за границу. Поэтому возвращение на родину Алексея Навального является прогнозируемым, поскольку он является российским политиком, который оппонирует действующей власти.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.

"Еще Андропов считал, что наиболее эффективный метод борьбы с диссидентами - это не посадки, а высылка за границу, как в свое время выслали Солженицына, затем Буковского, а потом поставили на поток. Для меня не было сомнений, что Алексей вернется, как только он вышел из комы, мне начали звонить с вопросами, я сказал, что он вернется. Здесь для меня нет ни сенсации, ни новости. Российский политик может быть российским только в России", - сказал он.

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Оппозиционер пояснил, что попытки выдавить оппозиционеров из страны являются привычной практикой для российских властей.

"Могу говорить по собственному опыту: для меня было делом принципа вернуться в Россию после отравлений в 2015 и 2017 годах. Как и Андропов, являющийся кумиром Путина, Путин тоже считает, что наиболее эффективный способ - заставлять оппозиционеров выезжать за границу. Ходорковскому в свое время тоже намекали, что лучше остаться в Америке, Немцову, когда был в Израиле на лечении, тоже шли сигналы, что он будет привлечен как организатор по "болотной делу", Навальному тоже намекали. Они только и хотят, чтобы все, кто выступает против власти, уехали и сидели где-нибудь. Они ничего не добьются", - сказал он.

Примечательно, что в эти минуты в Москве проходит суд над Навальным, который устроили прямо в отделении полиции.

Навальный вернулся в Россию: хронология

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту "Внуково", куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в "Шереметьево".

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

Политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации уже потребовали от властей РФ освободить оппозиционера.

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Автор: Юрий Годован