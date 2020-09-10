Глава Госдепа заверил, что власти США приложат все усилия, чтобы установить виновных в отравлении Навального.

Государственный секретарь США Майкл Помпео допустил причастность высокопоставленных российских чиновников к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом Помпео заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, текст которого опубликован на сайте Госдепартамента США.

Помпео заверил, что власти США приложат все усилия, чтобы установить виновных в отравлении Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть большой шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для российского народа", - сказал госсекретарь США.

Помпео отметил, что США и ряд европейских государств ясно дали понять Москве, что ожидают от нее скоординированных действий, которые помогут привлечь виновных к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто все же несет ответственность", - сказал он.

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Навального отравили: что сейчас известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: Александр Топчий