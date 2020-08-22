Кто такой Алексей Навальный

Имеет украинские корни, окончил юридический в российском ВУЗе, потом учился в Йельском университете. Занимался бизнесом, владел акциями в госкомпаниях, был адвокатом, блогером в «ЖЖ». Меньше десяти лет назад Алексей Навальный впервые назвал «Единую Россию» «партией жуликов и воров» (впоследствии фраза стала интернет-мемом).

Сегодня он - автор популярных каналов на YouTube: «Алексей Навальный» и «Навальный LIVE». А Владимир Путин упорно отказывается называть его имя вслух.

Русский либерал

Таким Навального многие считают в Украине. Но не всем известно, что в прошлом он был членом партии «Яблоко», а позже выдворен оттуда «за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность».

Тогда Алексей Навальный основал национально-демократическое движение «Народ», принимал участие в шествиях националистов «Русский марш». Когда российские военнослужащие атаковали Южную Осетию, он поддержал сторону России. В своем блоге назвал грузин «грызунами», предложил оказать серьезную военную и финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии, объявить полную блокаду Грузии и выдворить за пределы Российской Федерации всех граждан Грузии.

Националистические взгляды и деятельность Алексея Навального вызывали широкую дискуссию среди либеральной интеллигенции в ходе предвыборной кампании в качестве кандидата на пост мэра Москвы в 2013 году. В том числе, ему вспоминают вышеупомянутый блог. На что Навальный отвечает: «Да, назвал грузинов «грызунами» в посте о войне, о чем сожалею. Это некрасиво, и, на самом деле, нивелировало весь пост. Под всем остальным написанным тогда подписываюсь».

«Левада-центр» проводила опрос и выяснила, что респондентов не устраивает национализм Навального. По итогу, Алексей проигрывает эти выборы, уступив Сергею Собянину. Впоследствии уходит от национализма к либеральности.

В 2016 году Навальный заявляет о своем желании участвовать в очередных выборах президента России в 2018 году, чтобы сделать Россию «справедливой и современной».

Так, Алексей Навальный пообещал в случае прихода к власти выполнить российскую часть Минских соглашений – вывести войска России с Донбасса и передать украинской стороне контроль над границей. «Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они впрямую говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать», – говорил он.

По мнению Навального, нормализация отношений РФ с Украиной начнется именно с выполнения Минских соглашений. Он подчеркивал, что Путин совершил главное преступление против будущего России, когда обрел в лице Украины враждебное государство.

А вот, что касается Крыма, то слово «справедливость» в восприятии этого русского либерала уместно написать в кавычках. С одной стороны, он признавал проведенный в Крыму референдум «очевидной фальшивкой». С другой стороны, никогда не называл Крым украинским.

Позиция Навального по оккупированному Россией Крыму – очередное доказательно того, что русский либерализм заканчивается на вопросе: «Чей Крым?»

Он убежден, что на оккупированном полуострове следует провести новый референдум.

«Что должен сделать любой президент? Он должен объявить еще один нормальный, точнее, не еще один, а первый нормальный честный референдум, который Украина, конечно, не признает с большой долей вероятности, мы понимаем это», – говорил политик, добавляя, что в ближайшем будущем Крым не будет признан никем, но «фактически будет оставаться частью Российской Федерации».

«Здесь вопрос не в Украине и не в России, а вопрос в реальном волеизъявлении жителей Крыма, которое должно быть определено реально, а не так, как это было», – подчеркивал он.

В 2017 году состоялись публичные дебаты между Алексеем Навальным и террористом Игорем Гиркиным, где оппозиционер также заявил о своем желании прекратить войну на Донбассе, которая «уничтожает экономику России».

«Война, которую вы начали, это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России. Нет, Россия не может вести войны. События на Донбассе — ужасные события — 10 тысяч человек погибло. Есть «Минск-2», вы может с ним не соглашаться. Но лидеры этих «республик» и Кремль, Европа, США, Украина — это часть этих процессов. Очень сложно это все реализовывать вместо того, чтобы воевать. Но средств в России для этой войне нет. Вы сказали: «Мы все равно будем воевать». Нет, не будем. Мы не хотим воевать. Я хотел бы это все прекратить», - заявлял он.

Расследователь

Свою известность Навальный получил, в том числе, благодаря антикоррупционным расследованиям его Фонда. Среди самых нашумевших расследование «Он вам не Димон» - о бизнес-империи премьер-министра России Дмитрии Медведеве. Сообщалось, что премьер и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах.

В одной строке с ним стоит фильм-расследование о коррупционных схемах семьи экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, его двух сыновей, и ряде действующих сотрудников прокуратуры. В том числе, о множестве тяжких преступлений, которые годами совершались под прикрытиями российских силовиков. Ожидаемо, Юрий Чайка назвал расследование «заказным», а факты из него «лживыми».

Наделало шуму расследование об олигархе Олеге Дерипаске и вице-премьере России Сергее Приходько, основанное на Instagram-аккаунте Насти Рыбки.

Стоит вспомнить и расследование о роскошном и беспутном образе жизни сына пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. У Пескова младшего в собственности оказались дорогие автомобили, лошади, квартира в центре Москвы. И в качестве «приправы» - более сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также Фонд Навального показал квартиры, дачу и итальянскую виллу скандального российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Задержанный

Согласно данным СМИ, Алексей Навальный проходит обвиняемым, свидетелем и подследственным по ряду дел с начала 2010-х годов. Опросы «Левада-центр» 2013 года говорили о том, что россияне связывали преследование Навального с его антикоррупционной деятельностью. Дальнейшие преследования Алексея Навального в оппозиционных СМИ систематически называли показательным политическим процессом.

Объявив о своем решении баллотироваться на президентский пост в 2016 году, в течение следующих двух лет, предшествующих президентским выборам, Алексей Навальный инициирует митинги и протесты против действующей власти. За это он с незавидной регулярностью оказывается под арестом.

Напомним о некоторых из них. Так, в марте 2017 года в крупнейших городах России прошли митинги «Он нам не Димон» с требованием отставки премьер-министра России Дмитрия Медведева. В автозаки попало более двух тысяч человек. За организацию митинга суд сначала оштрафовал Навального на 2 тысяч рублей, а потом его арестовали на 15 суток на неповиновение полицейскому.

Летом того же, 2017 года, в Москве прошли протесты на Тверской. Почти тысяча задержанных, включая, Навального (его и вовсе задержали в подъезде собственного дома).

В декабре 2017 года ЦИК России отказался регистрировать Алексей Навального кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. В ответ он обвинил членов Центризбиркома в неуважении к миллионам избирателей, а также объявил об акции «Забастовка избирателей». Акция состоялась в январе 2018 года в Москве, где Навального снова задержали.

Весной 2018 года во многих российских городах проходила организованная Навальным акция «Он нам не царь» приуроченная к намеченной на 7 мая инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В Москве на митингующих напали представители Центрального казачьего войска. В ходе акции задержано более полторы тысяч человек, включая Навального.

На сентябрь 2018 года Навальный объявляет о проведении общероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Вскоре получает 30 суток ареста (без объяснения причин). Выйдя из спецприемника в конце сентября, он снова задержан и арестован на 20 суток.

В прошлом году Навального арестовали за шествие в поддержку журналиста Голунова на десять суток. «Десять суток ареста за митинг против произвола. Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то беспредел никогда не прекратится», – написал тогда политик в своем микроблоге.

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В четверг, 20 августа 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в Омске с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете. После экстренной посадки политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в коме. Предполагают, что Навального отравили неустановленным психодиcлептиком.

Ирина Шевченко