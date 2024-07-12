Этот офис будет сосредоточен на укреплении сотрудничества между НАТО и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

НАТО создаст свой первый в истории офис связи на Ближнем Востоке и в Северной Африке в Аммане (Иордания) на фоне конфликтов, бушующих в регионе от Красного моря до сектора Газа и Ливана, сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что решение, принятое союзниками на саммите НАТО, маркирует важную веху в глубоком стратегическом партнерстве между Иорданией и Альянсом.

Согласно заявлению НАТО, офис будет сосредоточен на укреплении сотрудничества между НАТО и странами Ближнего Востока и Северной Африки.

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"Решение признает важную роль Иордании как маяка стабильности как в региональном, так и глобальном контексте, а также как давнего борца за борьбу с транснациональными угрозами, включая терроризм и экстремизм", - говорится в заявлении.

Как сказано в публикации, Иордания не является членом НАТО. Однако, она стала единственной страной Ближнего Востока, которая помогла США и их союзникам противостоять шквалу из 300 ракет и беспилотников, запущенных Тегераном во время беспрецедентной прямой конфронтации между Ираном и Израилем.

"Одна из причин [то, что НАТО не выбрала страну Персидского залива или члена альянса Турцию] заключается в том, что Иордания играла очень активную роль в защите от нападения Ирана на Израиль в апреле. Иордания, вероятно, рассматривает более глубокую интеграцию с Западом через НАТО как стратегический императив, поэтому это могло быть скорее толчком со стороны Аммана, чем Брюсселя", - сказал Breaking Defense Райан Бол, старший аналитик MENA в сети RANE.

Он добавил, что арабские государства Персидского залива "не совсем готовы к чистому вступлению в НАТО", поскольку пытаются поддерживать баланс между собой и Ираном или настаивают на строгом нейтралитете. По словам Бола, Иордании удобнее открыто сотрудничать с Западом, особенно после того, как апрельские события продемонстрировали эффективность "оборонного характера этого партнерства".

Доцент Центра исследований безопасности Ближнего Востока и Южной Азии Дэвид Де Рош рассматривает открытие офиса, в основном как символическое событие, которое признает Иорданию ключевым партнером в регионе для НАТО. Он добавил, что лишь немногие страны в регионе находятся ближе к интересам, ценностям и возможностям НАТО, чем Иордания, и открытие офиса является признанием этого.

В статье говорится, что офис НАТО в Аммане также будет выступать как представительство, сближая Иорданию и страны Альянса.

"Это обеспечит регулярное взаимодействие между НАТО и иорданскими властями, способствуя тем самым лучшему общему пониманию национального и регионального контекста, а также разработке и реализации партнерских программ и мероприятий, включая, среди прочего, конференции, курсы и обучение. Программы в таких областях, как стратегический анализ, гражданское чрезвычайное планирование и готовность к чрезвычайным ситуациям, кризисное управление, общественная дипломатия, кибербезопасность и изменение климата", - говорится в заявлении НАТО.

Атака Ирана на Израиль - что известно

Как сообщал УНИАН, Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль, запустив более 300 ракет и беспилотников. Большинство запусков было осуществлено из Ирана, часть - из Ирака и Йемена. Иран также запустил 110 ракет класса "земля-земля".

В Медицинский центр на юге Израиля в целом доставили 12 человек в течение ночи. Среди них 7-летняя девочка, которая получила тяжелые ранения обломками снаряда.

Контрадмирал Даниэль Хагари, главный представитель армии Израиля заявил, что почти 99% воздушных целей было перехвачено. Часть целей сбили американские военные до подлета к Израилю, часть - ВВС Иордании.

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