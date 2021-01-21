Сенат США 20 января утвердил Аврил Хейнс на должность директора Национальной разведки США.
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Как сообщает DW ее кандидатуру поддержали 84 сенатора, а 10 - выступили против.
Аврил Хейнс была выдвинута на пост новым президентом США Джо Байденом. После принесения присяги она станет первой женщиной на посту директора Национальной разведки
Ранее, с 2013 по 2015 годы Хейнс работала заместительницей директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Также она была помощницей бывшего президента Барака Обамы и главным заместителем советника по вопросам национальной безопасности.
Инаугурация президента США: что известно
- 20 января состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.
- Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского Происхождения на этом посту.
- Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил исполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.
- Джо Байден уже подписал первые документы после церемонии инаугурации и официального вступления в должность. Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.
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