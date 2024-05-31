Небо над аэропортом было закрыто, сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

В Татарстане замечены беспилотники - местные жители заявили, что БПЛА направлялись в сторону Казани.

Как сообщает ASTRA, сегодня утром, 31 мая, в Татарстане замечены БПЛА. Как отмечается, по данным местных жителей, в столице этой полуавтономной республики - городе Казань - работала сирена, сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

Росавиация заявила, что небо над Казанью и Нижнекамском закрыто. Аэропорты этих городов приостановили отправку и прием самолетов. "Беспилотники в Татарстане, в частности, один из БПЛА был замечен в деревне Воронино недалеко от Казани", - пишет ASTRA.

Местные жители обнародовали ряд видео, на которых зафиксирован пролет беспилотников. Видеозапись люди сопровождают своими комментариями: "На Казань идет. Где наша ПВО?", "Беспилотник летит. Сейчас был бабах… Пи***ц", "Беспилотник летит, вон один бабахнул, вон второй летит".

Позднее издание сообщило, что один из беспилотников упал утром в Атнинском районе Татарстана. Также обнародовано видео, на котором, вероятно, зафиксированы обломки беспилотника. Через некоторое время появилось сообщение о том, что ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Каковы последствия удара дронами, пока неизвестно.

Важные новости - Россия под ударом

Напомним, 23 мая, в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) заметили беспилотный летательный аппарат. Росавиация объявила о временном прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска, что объяснили обеспечением безопасности полетов. Кроме того, местные паблики писали об объявлении тревоги и эвакуации на нескольких предприятиях. В мэрии Нижнекамска заявили, что сделали это из-за сообщений о "возможном возникновении внештатной ситуации на территориях производственных предприятий Нижнекамского района".

Позднее стало известно, что Нижнекамск тоже атакуют беспилотники, которые якобы пытались атаковать особую экономическую зону "Алабуга", где производят дроны типа Shahed для атак по Украине.

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