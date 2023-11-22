ФБР координирует расследование вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

Пограничный переход между США в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и Канадой закрыли после взрыва автомобиля на КПП на мосту возле Ниагарского водопада, пишет CNN. Известно, что автомобиль пытался въехать с американской стороны границы.

Источники Fox News и CNN утверждают, что в автомобиле находились два человека, они оба погибли. Сотрудник пограничной службы пострадал. Также Fox News сообщает, что взрыв расследуется как попытка теракта.

"Взрыв автомобиля на границе США и Канады был "попыткой теракта" с "большим количеством взрывчатки в автомобиле", - говорится в сообщении.

ФБР координирует расследование вместе с местными и федеральными правоохранительными органами. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул проинформирована о взрыве и "внимательно следит за ситуацией", уточняет "Голос Америки".

Правоохранители не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, передает телеканал NBC.

По данным телеканала, авто на высокой скорости врезалось в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелось и взорвалось.

Взрывы в США - другие случаи

В США на газовом заводе OneOk произошел взрыв. Завод находится в штате Оклахома, город Медфорд. По информации издания ABC News, сразу после взрыва на заводе начался сильный пожар. Представители OneOk заявили, что весь персонал завода находится на учете. По предварительным данным, пострадавших нет. Полиция эвакуировала всех жителей в радиусе 2 миль от завода. Кроме того, полиция призвала воздержаться от поездок через Медфорд.

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