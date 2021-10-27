33-летний Вивек Чадха владел одной из крупнейших гостиничных компаний Великобритании Nine Group, в которую входят 18 отелей.

Полиция Лондона расследует таинственную смерть молодого мультимиллионера, который восемь недель назад сыграл роскошную свадьбу с бывшей моделью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Рано утром в воскресенье, 24 октября, спасателям Лондона поступил вызов, в котором говорилось, что бизнесмен Вивек Чадха потерял сознание в центре британской столицы. До этого он отдыхал в одном из элитных ночных клубов Лондона.

Спустя сутки стало известно о его смерти, однако обстоятельства гибели Чадха не раскрываются.

33-летний Вивек Чадха является основателем и владельцем одной из крупнейших гостиничных компаний Великобритании Nine Group, в которую входят 18 отелей. Он являлся известным сторонником Консервативной партии Соединенного Королевства и был близко знаком с экс-премьерами Терезой Мэй и Дэвидом Кэмероном.

Читайте такжеУмер супруг королевы Елизаветы II принц ФилиппДва месяца назад миллионер женился на 29-летней бывшей модели Статти Чаддха после трех лет отношений. Основная церемония проходила в пятизвездочном отеле JW Marriott Grosvenor House в сердце Лондона Парк-лейн, но после этого различные торжества длились еще неделю.

"У меня нет слов, чтобы описать случившееся. Я в шоке и все еще осознать понять это. Мы поженились всего восемь недель назад, и это было прекрасно. Теперь мне приходится иметь дело с потерей любви всей моей жизни. Я ошеломлена и убита горем", - признается Статти Чаддха.

Официальная причина смерти должна стать известна после вскрытия.

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Автор: Станислав Кожемякин