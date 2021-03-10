Любой народ, который в 2021 году все еще имеет монархию, разоблачает свое страшное отсутствие революционной смелости.

Из нового интервью принца Гарри и Меган Маркл можно было узнать о том, что британская монархия - это токсичная берлога расизма и злословия. А кто сомневался в этом?

Совсем не трудно поверить, что институт, созданный быть физическим воплощением классовости, утопает в жестокости. Об этом на страницах New York Times пишет журналист Гамильтон Нолан, который с 2013 года призывает к свержению британской монархии. По его мнению, общественная реакция на это банальное разоблачение сошла с правильного пути в тот момент, когда появилось распространенное убеждение, что нужно улучшить британский престол.

"Отнюдь! Нельзя превратить бутылку яда в освежающий напиток, сколько сахара в нее не досыпай. Чтобы просто и соответственно отреагировать на все, что мы узнали, нужно, чтобы все Объединенное Королевство собралось, взялось за руки в большом кругу вокруг института монархии и сожгло его до тла, распевая Sweet Caroline для поддержания позитивного духа", - пишет Нолан.

Читайте также"Наконец-то выговорились": британцы отреагировали на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл (видео)А потом члены королевской семьи смогут сгрести пепел и аккуратно выбросить его в мусорную урну. Это было бы церемониальным началом новой жизни, в которой бы они работали, как все. Существование монархии - это признание, что правительство не может или даже не пытается решить проблемы людей. Взамен оно предлагает спектакль.

Всегда было легче устроить сказочно роскошную жизнь для одной семьи, чем проделать тяжкую работу, чтобы поднять жизнь каждой семьи в стране к достойным стандартам. Простые люди финансируют крошечную, экзальтированную и часто недостойную элиту, а не наоборот. Каждая нация, которая в 2021 году все еще имеет монархию, раскрывает свое страшное отсутствие революционной смелости.

Автор добавляет, что США виновны во многих преступлениях. Но в этой плоскости они все же поступили правильно. Американские президенты могут быть национальным позором. Но, по крайней мере, американцам не нужно поклоняться перед посредственным зажиточным расточителем, чья претензия на легитимность основывается на том, что он потомок кого-то, кто несколько веков назад был самым крупным бандитом в стране.

"Да, у нас есть собственная гипнотическая капиталистическая зависимость от знаменитостей. Но монархия в целом еще более искажена. Так, будто семью Бушей, Кардашьян и Фолвеллов объединили в один украшенный квазирелигиозный культ, приправленный дозой империализма. Что такое монархия, если не высшая форма почтения неравенства?",- говорится в статье.

Читайте такжеПринц Гарри заявил о страхе повторить историю своей матери принцессы ДианыОпираясь не на моральную ценность, а на случайности наследственности, маленькая группа людей транжирит миллионы долларов из государственной казны. И при этом им поклоняются как националистическим богам в обмен на единственную обязанность "вести себя учтиво на людях", которую они выполняют с переменным успехом. Более чем 60 миллионам людей, многие из которых живут в бедности, приказывают радоваться, а не брезговать этим излишеством. Они должны быть счастливыми, что кто-то живет сказочной жизнью, хоть это и не они сами. Подданные переживают запутанные перипетии из жизни королевской семьи вместо того, чтобы требовать равенства для всех.

И этот план, похоже, работает. Каждые 4 из 5 взрослых британцев положительно относятся к королеве. С убедительностью дорогих шляпок, похоже, трудно тягаться. Звезды этого вдохновенного шоу будут со временем меняться. Новые принцы и принцессы родятся, шикарные свадьбы будут проведены, другие избалованные ягодицы усядутся на мягкий трон.

Читайте такжеСМИ: королева Елизавета II не подписала заявление об интервью Гарри и Меган МарклЭти махинации, каждая из которых захватывает внимание общества на какое-то время, - это лишь верхушка целого роя термитов, коим является монархия. Она питается силами трудящихся и извергает их, чтобы построить огромнейший дом для себя.

"Свергнуть монархию будет не сложно. Во-первых, нужно отобрать их имения. Потом - их богатство. А потом - их титулы. Все эти вещи на самом деле принадлежат обществу. А трутни держали их у себя слишком долго. Хорошие новости для королевской семьи в том, что экономика, кажется, восстанавливается. Поэтому им будет не трудно найти работу, несмотря на отсутствие какого-либо опыта", - иронизирует автор.

Конец монархии в Великобритании: возможно ли это?

В феврале 2021 года стало известно, что власть Елизаветы II не такая уж и церемониальная. Британские журналисты выяснили, что королева добилась изменения законов, чтобы скрыть личное богатство. Состояние королевской семьи - до сих пор тайна в Великобритании.

Комментируя это разоблачение, издание The Guardian допустило, что, возможно, стране пора подумать над тем, чтобы сделать Елизавету II последней королевой Великобритании. Ведь злоупотребление властью со стороны королевской семьи ради личного обогащения разоблачает всю абсурдность существования монархии.

Вместе с тем, идея превращения Великобритании в республику не популярна. В общем, в Объединенном Королевстве 67% граждан лояльны к престолу. Больше всего монархистов в Англии - 76%. Но даже в Шотландии 57% населения поддерживают королеву.

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Перевод: Лесь Дымань