В то же время во время пандемии уменьшилась сумма кредитов, которую предоставляют потребителям.

Жители Германии в условиях пандемии коронавирус накопили 182 миллиарда евро за период между январем 2020 года и январем 2021 года.

Читайте такжеООН: острый голод из-за пандемии угрожает 20 странам мираОб этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Федерального банка Германии.

"В целом сумма денег на частных банковских счетах достигла 1,73 триллиона евро", - говорится в сообщении.

Институт экономических исследований ifo подсчитал, что это предполагает так называемый "профицит сбережений" в около 100 миллиардов евро, и эта цифра еще вырастет в первом квартале 2021 года.

"В то же время во время пандемии уменьшилась сумма кредитов, которую предоставляют потребителям, в том числе в форме овердрафта", - заявили финансовые эксперты.

По словам главного редактора немецкого сайта для сравнения цен Check24 Кристиана Нау, потребители тратят меньше денег из-за ограничений во времена пандемии, а банки осторожнее относятся к тому, кому занимать деньги в смутные финансовые времена.

Что этому предшествовало

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о необходимости введения жесткого карантина на срок от 10 до 14 дней.

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Автор: Екатерина Жирий