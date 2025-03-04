Пока внимание украинцев приковано к измене (теперь уже без кавычек) Трампа относительно остановки военной помощи Украине, весь остальной мир с ужасом наблюдает за его "торговым буллингом" против Канады, Мексики и Китая. Это воспринимается как первый акт Мировой торговой войны. Биржи уже отреагировали обвалом на всех рынках.

И вопрос сейчас лишь в том, нас ждет "второй 2008-й" или "второй 1929-й", более известный как "Великая депрессия", который также "запустили" тогдашние американские изоляционисты. Те же изоляционисты, которые поддерживали "умиротворение Гитлера", что привело ко Второй мировой... Это уже другая тема, хотя, похоже, Трамп пошел по всем историческим "граблям" сразу.

Чего все так боятся этих пошлин? Потому что это может разбалансировать всю мировую торговую и экономическую систему, что вылезет боком прежде всего самим Штатам, а также всем другим странам. Давайте разберемся, как это повлияет на США, мир и Украину.

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Итак, первое - зачем Трамп это делает? Разве он не осознает рисков в первую очередь для самих же Штатов, чей внутренний рынок, вероятно, наиболее зависим от импорта?

К сожалению, все он осознает. И от этого он еще опаснее.

Ведь его цель восстановить промышленное производство в США, "подорвав" действующую мировую торговую, промышленную и даже логистическую базу, которая образовывалась в последние десятилетия. Он вполне направленно действует как разрушитель мирового порядка, в данном случае в торговле.

Так, действующая система торговли, которая выстраивалась вокруг ВТО, оказалась неспособной решать торговые споры и имела кучу "лазеек", которыми воспользовался Китай для продвижения своих товаров. Пекин злоупотреблял свободной торговлей с Западом и прежде всего с США, "перетягивая одеяло" на себя, обогащаясь и уже открыто бросая вызов США в геополитике. А "величие" - это больная тема для Трампа.

С этим, собственно, Трамп маниакально и борется сейчас, желая, чтобы вся эта торговая система переориентировалась с Китая на США. Причем любой ценой. Похоже, что перспектива глобальной рецессии и даже кризиса его не очень пугает. То же самое с Канадой и Мексикой, чья промышленность в основном ориентирована на рынок США, но в меньших масштабах.

Сами же пошлины Трамп воспринимает так, как когда-то их воспринимали китайские императоры - как "дань". По мнению императоров, Поднебесная находилась в центре мира, а все те, кто платил пошлины за доступ на китайский рынок, воспринимались официально как вассалы императора. Парадоксально, но Трамп борется с Китаем используя их собственные подходы (те, которые не актуальны уже сотню лет).

Доступ к рынку США Белый дом теперь считает некой "привилегией", которая должна очень дорого стоить для импортеров. Но для переориентации мировой промышленности одного желания мало.

Нужно, чтобы в Штатах было более привлекательно производить, чем у конкурентов, и чтобы дешевый импорт больше не попадал на американский рынок. Со вторым - уже все ясно. А вот с производством у Трампа пока что дела идут не очень. Потому что зарплата, коммуналка и другие расходы в США высокие. Из-за чего и себестоимость товаров там в принципе не может быть ниже, чем в КНР, и даже чем в Мексике с Канадой.

Но это хорошо в теории. На практике же результаты в США пока противоположные. Вместо промышленности в США быстрыми темпами растут цены на все, потому что почти все там было импортное. О теме с дефицитом яиц, вероятно, уже все слышали. Bloomberg уже посчитал, что годовые расходы каждого домохозяйства в США увеличатся на $2000.

Это все влияет не только на продовольственную инфляцию, но и на фондовые рынки, которые сразу после слов Трампа о повышении тарифов просели на 2-2,5%. Так, S&P 500 потерял 2%, а Nasdaq Composite - 2,6%. И это только после заявления. Реальное падение начнется тогда, когда все остальные страны начнут отвечать симметрично и вводить пошлины на товары из США. Особенно, если Белый дом введет пошлины против ЕС.

Эти все разговоры о пошлинах в США начались еще месяц назад, из-за чего интересна статистика по американскому бюджету за февраль. И именно в феврале дефицит бюджета достиг рекордных $318 млрд (против $296 млрд и $262 млрд в феврале 2024 и 2023 годов соответственно).

Одновременно происходит увеличение расходов - до $717 млрд за месяц, что на 26% выше прошлогоднего показателя. Если на этом фоне не будет восстановления промышленного производства, то это будет означать рецессию.

Попытки Трампа наоборот бьют по американской экономике, а компенсируется это не ростом производства, о котором так мечтает Трамп, а увеличением долга через выпуск ценных бумаг. На этом фоне доллар теряет в цене относительно других валют, что только увеличивает инфляцию для американцев.

Кстати, именно в марте в США ожидается очередное "поднятие потолка" долга и "шатдаун". Фактически, март является критическим для всех этих планов Трампа. Именно по итогам месяца Трамп обязан показать хоть какие-то достижения. А иначе разочарование избирателя будет расти. Во время прошлой каденции было так же. Поэтому он менял советников чуть ли не каждый год, назначая их "крайними" за свои ошибки.

Трамп надеется, что все это лишь временно, и уже скоро промышленность "побежит" восстанавливаться. Но пока что даже ближайший его советник Илон Маск не спешит выводить свои фабрики из Китая. Ничего личного - просто бизнес. То есть, сейчас США получает кучу "побочек" от "трампотерапии", но положительного результата нет и пока не видно, когда он появится (если вообще появится).

Второе - влияние для мира. Оно будет значительным, но не мгновенным. Потому что пока у компаний склады забиты товарами, закупленными еще по старым тарифам. Но в течение ближайших месяцев мы обязательно увидим "затухание" деловой активности в мире и ослабление торговли.

Что, впоследствии, повлияет на производство и доходы стран. А первыми, скорее всего, пострадают поставщики сырьевых товаров, потому что в мире и без того есть определенное перепроизводство металла и др.

Не менее мощным может стать удар по высокотехнологичной продукции, которая собирается обычно в КНР, но по американским технологиям. Те же чипы, вероятно, станут дороже, что повлечет подорожание всей техники.

Поскольку Трамп не ввел эти пошлины мгновенно, а дал месяц на размышления, то большинство стран уже начали как-то к новым реалиям приспосабливаться. Например, ЕС активизировал переговоры с Индией о зоне свободной торговли и расширяет собственное промышленное производство (прежде всего ВПК). Именно Индию европейцы рассматривают как альтернативную Китаю и перспективную промышленную базу, а не США.

Хотя индусам вряд ли от этого радостно, ведь эти переговоры еще неизвестно когда завершатся, а удар по индийской металлургии и производству они почувствуют уже на днях, как и панику на фондовых рынках. Это также затронет и Турцию, которая тоже на этом фоне активизировала переговоры с ЕС. Фактически, Европа сейчас понемногу объединяет вокруг себя всех недовольных. Похоже, у Трампа тоже плохие карты.

Но, пожалуй, главное, на что сейчас стоит обращать внимание - это цены на нефть. Потому что нефть - это тоже сырье, которое первым реагирует на любые проблемы в торговле и промышленности. И цена Brent сразу после заявлений Трампа потеряла 2,3% и теперь продается по $71 за "бочку". Скорее всего, это только начало, потому что в случае негативной статистики из США и Китая этот тренд только усилится. А в случае новых пошлин против ЕС - цены упадут еще больше.

Конечно, сам Трамп заявлял, что ему выгоднее низкие цены на нефть, потому что это сможет замедлить потребительскую инфляцию в США. Для местного жителя в целом мерилом экономического благосостояния является стоимость галлона бензина. Но "замедлить" цены - не значит "остановить". Впрочем, наши интересы и интересы США по нефти сейчас совпадают.

И тут перейдем к третьему пункту - как это все повлияет на Украину? Напрямую - почти никак. Потому что наш экспорт в США и без того много лет обложен защитными пошлинами. Он достаточно значителен лишь по отдельным достаточно узким секторам.

Но "замедление" мировой экономики и промышленного производства, которое будет происходить в ближайшие месяцы, по нам все же может ударить из-за снижения спроса на наши товары в мире. Из-за проблемы с перепроизводством того же металла, найти рынок для наших поставщиков и без того было проблемой. Теперь же конкуренция усилится по всем сырьевым рынкам. А основа нашего экспорта - это именно сырьевые товары.

А вот ситуация с падением цен на нефть и, в перспективе, на газ (эти товары связаны в контексте ценообразования) наш главный интерес. И не только из-за замедления цен на топливо (и вообще потребительских цен) внутри Украины, но и из-за потерь для Кремля.

Ведь, как сообщал экс-министр финансов РФ Задорнов, российского Фонда национального благоустройства хватит "примерно на полгода", если стоимость URALS будет "низкой" (то есть - около $50 за баррель). Сейчас котировки URALS упали до 65 долларов. Котировки и прибыли РФ могут пойти "вслед за российским кораблем" в случае усиления "Мировой торговой войны" Трампа. Такой сценарий стал немного ближе после введения новых тарифов, но многое будет зависеть и от позиции ОПЕК+, которая планирует в апреле разрешить увеличение добычи.

Итог будет простым. Глобальная торговая война - это, безусловно, кризис.

У которого есть большие риски стать неконтролируемым, пока Трамп ведет себя как "торговый маньяк", "разбрасываясь" тарифами и угрозами. Но пока негативные явления не получили критического масштаба, ведь мировые игроки были к этому более-менее готовы. "Блицкриг" у Трампа не удался.

Украину же эта ситуация прямо сейчас может задеть лишь немного, хотя долгосрочные риски для экспорта значительны. А вот для рынка нефти и более технологичного производства в мире это может создать большие проблемы. Особенно, если Трамп введет еще и аналогичные тарифы против ЕС.

Примечательно, что именно ЕС сейчас проявляет наибольшую активность по сопротивлению "торговой агрессии" США. И мы снова вынуждены будем преодолевать очередной кризис, спровоцированный Трампом, только в координации и взаимодействии с ЕС. ЕС становится едва ли не последним "оплотом здравого смысла" на этой мятущейся планете. Будем надеяться, что более ответственные лидеры, наученные опытом "Великой депрессии", ситуацию до крайностей не доведут, несмотря на все попытки Трампа расшатать мировую экономику и стать "королем руин".

Андрей Попов