ВВС страны сообщили о технической неисправности.

В Индии разбился очередной многоцелевой советский истребитель МиГ-29, который состоял на вооружении Военно-воздушных сил страны.

О потере истребителя сообщается на странице медиа-координационного центра ВВС Индии в X. Известно, что в понедельник, 4 ноября, самолет выполнял плановый учебный полет вблизи города Агра. Причиной аварии называют неисправность системы:

"Пилот совершил маневр, чтобы не нанести вред жизни или имуществу на земле, после чего благополучно катапультировался. Военно-воздушные силы назначили расследование для выяснения причин аварии".

В сети распространили видео падения истребителя, он полностью уничтожен огнем. К пилоту, который приземлился с помощью парашюта, сразу бросились свидетели аварии.

Видео дня

Падение МиГ-29 в Индии

Как пишет издание India Today, в начале сентября в индийском Бармере разбился другой советский истребитель. Тогда причиной падения также стала техническая неисправность. Пилоту удалось катапультироваться еще до падения самолета.

Аналитики Defense Express отмечают, что Индия потеряла 25 истребителей МиГ-29 с 1989 года.

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