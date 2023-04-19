В частности, виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin широко доступны в России.

Алкогольные напитки премиум-класса от международных брендов попадают в Россию несмотря на их решение уйти с российского рынка.

Как пишет Bloomberg, это происходит, в частности, благодаря схеме параллельного импорта, во время которой продукция ввозится в Россию странами и организациями, которые не соблюдают санкции.

Имеющиеся правила, установленные российским правительством, позволяют российским компаниям покупать товары без разрешения владельцев торговой марки. Таким образом власти успокаивают жителей обложенной санкциями страны и возвращают на полки не только магазинов технику Apple, одежду и обувь Nike, мебель IKEA и косметику Lancome, но и премиальный алкоголь.

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В частности, виски Johnnie Walker от Diageo Plc и коньяк Remy Martin от Remy Cointreau SA широко доступны в России, хотя бренды прекратили экспорт в РФ после ее полномасштабного вторжения в Украину. В Remy говорят, что не знают, это нераспроданные до выхода запасы или результат параллельного импорта. Из-за большого количества посредников, участвующих в продаже продукта на международном уровне, этим компаниям сложно отслеживать свои запасы.

"Мы не знаем, поскольку мы не продали ни одного продукта в России с января 2022 года. У нас нет наглядности", – говорит представитель компании которая базируется в Париже.

Эксперты отмечают, что производители алкоголя при желании все же могут сократить импорт в Россию.

"Они должны усилить контроль над официальными дистрибьюторами, чтобы убедиться, что они не будут продавать покупателям, которые будут поставлять свой алкоголь в Россию. Но это довольно дорогая работа", – говорит Наби Абдуллаев, партнер консалтинговой фирмы Control Risks в сфере рисков в России.

Поставки алкоголя в Россию в условиях войны - последние новости

На фоне полномасштабной войны в Украине немало международных производителей алкоголя вышли с российского рынка. К примеру, компания Diageo, которая производит водку Smirnoff и джин Tanqueray, заявляет, что прекратила экспорт своей продукции в Россию и местное производство.

То же самое сделала компания Pernod Ricard SA, производитель водки Absolut Vodka и ирландского виски Jameson. В то же время на днях компания попыталась вернуться на российский рынок, мотивируя это необходимостью сохранить контроль над своими брендами и ограничить потенциальную подделку.

На фоне массовой критики от планов возобновить поставки в Россию отказались, заявив однако, что "это не помешает Absolut попасть в руки параллельного рынка, который сильно вырос за последние месяцы и над которым нет контроля".

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