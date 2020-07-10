Мэр Сеула покончил с собой после обвинений в домогательствах – СМИ

Стало известно, что чиновник написал в посмертной записке.

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого нашли мертвым, в предсмертной записке попросил у всех прощения.

Читайте такжеСеверная Корея пригрозила Сеулу началом войныКак пишет агентство Yonhap, предсмертную записку мэра нашли на столе в кабинете его официальной резиденции.

«Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все», – говорится в записке.

64-летний политик пропал после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные «физические контакты» и «неуместные» сообщения от начальника.

Полицейские начали широкомасштабную операцию по поиску мэра, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак. Позже тело Пак Вон Суна нашли в лесу у горы Пукаксан недалеко от официальной резиденции мэра в центре Сеула.

По данным полиции, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следов насильственной смерти на теле не было.

Ранее УНИАН писал, что 9 июля в Южной Корее пропал без вести мєр столицы Пак Вон Сун. О его исчезновении заявила дочь, правоохранители разыскивали градоначальника несколько часов. После чего власти Южной Кореи обнаружили тело мэра.

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