Они встали на сторону президента страны-агрессора, что вполне ожидаемо.

Известная российская пропагандистка и представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала военный мятеж в РФ, организованный главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

В своем Телеграмм-канале она начала пост с лести в адрес Путина, выступившего сегодня утром с обращением к россиянам. Захарова заявила, что в России один главнокомандующий, и "он призвал всех объединиться".

Правая рука Лаврова заявила, что сейчас в РФ все личное надо отложить на потом, при этом она напрямую не назвала имя Пригожина, но намекала на его амбиции.

"Потому что если мы сейчас не объединимся, если каждый будет за себя или за свое видение ситуации, ничего уже не будет важно. Только единение. Единение под знаменами главнокомандующего", - написала пропагандиста.

Она добавила, что "враг ждет нашей междоусобицы", очевидно, говоря об украинской стороне. И призвала "мужиков с оружием в руках" держаться и не поддаваться и объединяться.

Накатал пост по поводу происходящего в России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он забился в истерике и заявил, что "внешний и внутренний враг" хотят разорвать Российскую Федерацию, и также призвал "сплотиться" вокруг Путина.

"Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим", - добавил Медведев.

Обращение Путина 24.06.2023

Президент РФ долго молчал по поводу организованного главарем ЧВК "Вагнера" мятежа в России, но утром 24 июня он все же выступил с обращением к россиянам. Путин яро раскритиковал действия Пригожина, при этом он не назвал имени главаря "вагнеровцев", лишь заявил, что всех участников этого мятежа ждет наказание.

Вас также могут заинтересовать новости: