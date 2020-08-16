Как проходит масштабный Марш свободы в Минске (фоторепортаж)
15:55, 16 августа 2020Мир
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Активисты развернули огромный бело-красно-белый флаг и движутся в сторону стелы в центре Минска.
В Минске проходит Марш свободы / REUTERS
В Минске проходит масштабный Марш свободы, на который вышли сотни тысяч человек. Протестующие требуют честных выборов и наказания всех виновных в жестком обращении с людьми силовиками.
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Активисты развернули огромный бело-красно-белый флаг и движутся в сторону стелы в центре Минска.
Подобные марши происходят и в других городах Беларуси.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.
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