Как проходит масштабный Марш свободы в Минске (фоторепортаж)

Активисты развернули огромный бело-красно-белый флаг и движутся в сторону стелы в центре Минска.

В Минске проходит масштабный Марш свободы, на который вышли сотни тысяч человек. Протестующие требуют честных выборов и наказания всех виновных в жестком обращении с людьми силовиками.

Читайте такжеПод посольством Беларуси в Киеве Зеленского призвали заявит о поддержке Тихановской

Активисты развернули огромный бело-красно-белый флаг и движутся в сторону стелы в центре Минска.

Подобные марши происходят и в других городах Беларуси.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2 тыс. задержанных.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк