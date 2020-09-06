Протестующих предупредили о повышенной готовности силовиков.

В Минск накануне «Марша единства», который должен начаться в 14:00, стягивают военную технику. Силовики оцепили Октябрьскую площадь и Площадь Независимости, стелу «Минск – город-герой» огородили колючей проволокой.

Читайте такжеВ Минске проходят студенческие протесты и женский марш (фоторепортаж, видео)Об этом сообщает Telegram-канал «Радио Свобода – Беларусь».

По данным канала, в МВД Беларуси заявили, что закроют проспекты в Минске во время марша. Протестующих предупредили о мерах по предотвращению «противоправных действий митингующих».

«Полицейские находятся в состоянии повышенной готовности. Количество митингов и военных было увеличено для безопасности граждан. Кроме того, задействована спецтехника полиции и внутренних войск МВД. В дневное время проспекты города будут перекрыты», - отметили в ведомстве

Сообщается, что сотрудники полиции примут «все необходимые меры, чтобы остановить митинги и предотвратить нарушения общественного порядка».

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановськой, и другого члена Координационного совета - Сергея Дилевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников.

30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

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Автор: Катерина Шварц