С 9 августа в Беларуси вспыхнули новые протесты: люди требуют переизбрания президента.

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которую 7 сентября похитили неизвестные, нашли.

Об этом сообщает TUT.BY.

Ее арестовали. Сейчас политик находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске. О чем журналистов проинформировал ее отец Александр Колесников.

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«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу», – цитирует издание слова отца.

Колесникову задерживали дважды: первый раз на улице в белорусской столице. Тогда у происшествия появился случайный свидетель, который и передал информацию о похищении оппозиционерки неизвестными в масках.

Во второй раз Марию Колесникову задержали уже на границе с Украиной. По словам членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, женщину пытались силой вывезти с территории республики.

Однако политик порвала паспорт и сбежала из автомобиля. А самим оппозиционерам, которые на тот момент находились вместе с ней, удалось прорваться сквозь силовиков, окружавших мужчин из-за сорванной спецоперации, и выехать в Киев. О точном местопребывании женщины не знали до сих пор.

Репрессии в Беларуси

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тихановская, которая 11 августа выехала в Литву, инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В нее вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В президиуме совета-Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В белорусской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета. 24 августа Ковалькову и Дилевского задержали, а 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Член Координационного совета, бизнесмен Андрей Воронин из-за давления властей выехал из Беларуси и просил предоставить убежище в другой стране. Его подозревают в якобы «неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере».

5 сентября Ковалькову, которую держали под админарестом, силой вывезли в Польшу.

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Автор: Яна Ставская