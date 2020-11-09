По словам Колесниковой, ей угрожали высокопоставленные чиновники МВД Беларуси.

Представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова, которую два месяца назад похитили в Минске, рассказала, как это происходило.

Об этом сообщает TUT.by.

По ее словам, после похищения ее отвезли и силой затащили в кабинет начальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД Беларуси Николая Карпенкова. Тот, по словам активистки, кричал, оскорблял и запугивал ее.

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"В его кабинете "беседа" происходила с двумя другими господами: Геннадием Казакевичем, первым заместителем Министра внутренних дел и Андреем Павлюченко, начальником ОАЦ. Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из-за границы делаю, что хочу, либо меня вывезут - живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на "отдых" в камере одиночке", - рассказывает Мария Колесникова.

После ее перевезли в СИЗО белорусского КГБ. Там оппозиционерку обыскали и поместили в камеру-одиночку. Через несколько часов прошла еще одна "беседа" - она продлилась до поздней ночи.

"Среди множества вопросов их интересовала информация обо мне, кто автор текстов, почему я утверждаю о фальсификациях, на каких основаниях утверждаю, что Тихановская победила, организовывала ли я несанкционированные массовые мероприятия, пыталась ли помешать работе госорганов, связана ли я с Нехта (крупнейший оппозиционный телеграм канал в Беларуси, - УНИАН) и цели Координационного совета. Понимаю ли я что ответственность за избитых, убитых лежат на мне, а не на тех, кто отдавал приказы. Они действительно считают, что существуют "кукловоды", что извне кто-то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те кто выходят на улицу - преступники, а не мирные белорусы", - рассказала она.

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Колесникова признается, что боялась попасть в тюрьму, где ее могли убить.

"Я не жалею ни на минуту о своем решении остаться. Не боюсь уголовного дела, тюрьмы, и абсолютна уверена, что бояться должны те, кто совершает преступления... Я отвечаю за все свои слова и могу в подробностях описать все кабинеты, коридоры, помещения в которых я находилась. Готова опознать всех участников событий, произошедших со мной 07.09.2020-08.09.2020", - сказала она, добавив, что подала заявления на действия силовиков в Следком и Генпрокуратуру Беларуси.

Колесникову похитили: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

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Автор: Юрий Годован