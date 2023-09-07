Французский президент рассказал, как он относится к участию россиян в парижской Олимпиаде.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях "нельзя политизировать". Об этом он заявил в интервью французской спортивной газете L'Equipe, вышедшей в четверг, 7 сентября.

"Конечно, российского флага на парижских [Олимпийских] играх быть не может, я думаю, что по этому поводу есть консенсус. Потому что Россия, как страна, не приветствуется в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей", - сказал Макрон.

В то же время, по мнению французского президента, "настоящий вопрос, который должен решить Международный олимпийский комитет, заключается в том, какое место можно отвести российским спортсменам". По его словам, этот "вопрос не должен быть политизированным".

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При этом Макрон настаивает, что в соответствующих обсуждениях должна участвовать Украина.

Участие российских спортсменов в Олимпиаде

В следующем году в Париже пройдут Летние Олимпийские игры. Украина последовательно добивается того, чтобы спортсменов из России и Беларуси не допускали на эти соревнования ни в каком статусе, в том числе и как нейтральных спортсменов. В начале года этот вопрос Владимир Зеленский лично обсуждал в Эмануэлем Макроном.

Однако Международный олимпийский комитет до сих пор окончательно не определился относительно того, стоит ли допускать спортсменов страны-оккупанта на Олимпиаду. В июле МОК подтвердил, что в Париж точно не будут приглашать национальные олимпийские комитеты России и Беларуси, впрочем, относительно судьбы самих спортсменов окончательного решения до сих пор нет.

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