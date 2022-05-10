Заниматься вопросом будут люди, работавшие над созданием "Искандера".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия поможет его стране в сфере ракетного производства.

Об этом шла речь его совещании с представителями Министерства обороны, пишет "БелТА".

"При мне президент (Владимир Путин) поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Это молодые ребята", ‒ добавил он.

По его словам, соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне.

Напомним, российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" разработало "Конструкторское бюро машиностроения" в Коломне на юго-востоке России.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал, что Россия практически не запускает по Украине ракеты с территории Беларуси, поскольку у нее закончились "Калибры" сухопутного базирования для комплексов "Искандер".

По его данным, агрессор перебросил основные ракетные бригады в Белгородскую и Ростовскую области. Оттуда они обстреливают те украинские территории, на которые хватает дальности ракет.

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