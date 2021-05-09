Согласно документу, в таком случае управление страной переходит Совету безопасности во главе с премьером.

Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси подписал декрет, согласно которому в случае его насильственной смерти управление страной переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром.

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Как сообщила сегодня пресс-служба Лукашенко в такой ситуации на территории страны должно быть немедленно введено чрезвычайное или военное положение, а меры по их обеспечению определит Совет безопасности.

Подписанный документ предусматривает такие действия в случае гибели главы государства «вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий».

"Решения Совета Безопасности являются обязательными для всех и подлежат безусловному выполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении», - говорится в документе.

"Покушение" на Лукашенко

17 апреля Лукашенко заявил о покушении, готовившемся на него и его сыновей. В КГБ Беларуси уточнили, что заговорщики планировали вооруженный мятеж, насильственный захват власти и убийство президента, а также членов его семьи. Лукашенко заявил, что в организации переворота участвовали иностранные спецслужбы.

По подозрению в покушении на Лукашенко были задержаны четыре человека.

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Автор: Тамара Отовская