Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси подписал декрет, согласно которому в случае его насильственной смерти управление страной переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром.
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Как сообщила сегодня пресс-служба Лукашенко в такой ситуации на территории страны должно быть немедленно введено чрезвычайное или военное положение, а меры по их обеспечению определит Совет безопасности.
Подписанный документ предусматривает такие действия в случае гибели главы государства «вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий».
"Решения Совета Безопасности являются обязательными для всех и подлежат безусловному выполнению. Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении», - говорится в документе.
"Покушение" на Лукашенко
- 17 апреля Лукашенко заявил о покушении, готовившемся на него и его сыновей. В КГБ Беларуси уточнили, что заговорщики планировали вооруженный мятеж, насильственный захват власти и убийство президента, а также членов его семьи. Лукашенко заявил, что в организации переворота участвовали иностранные спецслужбы.
- По подозрению в покушении на Лукашенко были задержаны четыре человека.
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