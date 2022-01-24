Лукашенко обвинил украинскую сторону в том, что это она первой начала стягивать войска к белорусской границе.

Александр Лукашенко заявил, что перебросит на границу с Украиной "целый контингент беларусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Об этом он заявил на встрече с главой Госпогранкомитета Беларуси, передает телеграм-канал Пул Первого.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия "давно объявили" о планах провести совместные военные учения на границе с Украиной.

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"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии... И здесь это не связно ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу", - пояснил Лукашенко.

По его словам, следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины.

"Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - сказал он.

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