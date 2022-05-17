В Беларуси формируются подразделения территориальной обороны при Министерстве обороны.
Материалы о создании подразделений начали публиковаться на официальном канале МО Беларуси в Telegram.
Новое подразделение ТрО создано на базе войск Кобринского района в Бресте с участием 200 человек.
Указывается, что некоторые отряды ТрО белорусов уже принимали участие в совместных военных учениях с Россией "Запад-2021", сейчас же бойцам будут поставлять вооружение, хотят их соответственно экипировать.
"Сегодня мы завершаем поставки личного состава, экипируем, получаем вооружение и технику", - говорится в сообщении МО республики.
В ближайшее время начнут занятия с военнообязанными, в ходе которых они "вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания". После этого личный состав территориальных войск "будет готов выполнять поставленные задачи".
InformNapalm отмечает, что тероборонцам выдают форму старого образца, а не российский "пиксель".
Как писал УНИАН, недавно Александр Лукашенко заявил, что белорусскому командованию надо брать пример с украинских войск. Особенно диктатор похвалил мобильность ВСУ в боях с русскими.