Белорусским тероборонцам выдают форму старого образца, а не российский "пиксель".

В Беларуси формируются подразделения территориальной обороны при Министерстве обороны.

Материалы о создании подразделений начали публиковаться на официальном канале МО Беларуси в Telegram.

Новое подразделение ТрО создано на базе войск Кобринского района в Бресте с участием 200 человек.

Указывается, что некоторые отряды ТрО белорусов уже принимали участие в совместных военных учениях с Россией "Запад-2021", сейчас же бойцам будут поставлять вооружение, хотят их соответственно экипировать.

"Сегодня мы завершаем поставки личного состава, экипируем, получаем вооружение и технику", - говорится в сообщении МО республики.

В ближайшее время начнут занятия с военнообязанными, в ходе которых они "вспомнят навыки владения оружием, пройдут мероприятия боевого слаживания". После этого личный состав территориальных войск "будет готов выполнять поставленные задачи".

InformNapalm отмечает, что тероборонцам выдают форму старого образца, а не российский "пиксель".

Как писал УНИАН, недавно Александр Лукашенко заявил, что белорусскому командованию надо брать пример с украинских войск. Особенно диктатор похвалил мобильность ВСУ в боях с русскими.

Вас также могут заинтересовать новости: