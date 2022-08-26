Трасс соперничает за пост нового премьер-министра с бывшим министром финансов Риши Сунаком.

Кандидат на пост британского премьера Элизабет Трасс отказалась называть французского президента Эммануэля Макрона "другом", но и "врагом" не признала.

Об этом пишет Sky News.

Во время дебатов у Трасс спросили, кто для нее Макрон: друг или враг. В ответ она отметила, что будет судить Макрона по поступкам.

"Если я стану премьер-министром, я буду судить его по делам, а не по словам", - сказала Трасс.

Ее соперник Риши Сунак, в свою очередь, назвал президента Франции другом королевства.

Отношения между Великобританией и Францией пострадали после Brexit, когда обе стороны спорили по таким вопросам, как рыболовство и миграция.

Трасс соперничает за пост нового премьер-министра с бывшим министром финансов Риши Сунаком в борьбе за лидерство, которая была отмечена столкновениями по поводу сроков снижения налогов, а также более личными нападками.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые в конечном итоге решат, кто станет следующим премьер-министром Великобритании после нескольких недель голосования 5 сентября.

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