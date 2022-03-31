Министр призвал компанию прекратить спонсировать военные преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать компанию "Ritter Sport" из-за ее отказа выходить с российского рынка.

Об этом министр сообщил в Twitter.

По его словам, "Ritter Sport" отказывается выйти из России, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании.

"Однако пребывание в России приносит худшие последствия, например, роковой вред репутации. Прекратите спонсировать военные преступления, "Ritter Sport". Сохраните имя своего бренда и прибыль", - подчеркнул Кулеба.

Он призвал бойкотировать компанию.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.

Почти 240 крупных компаний покинули российский рынок. Правда, некоторые продолжают работать и финансировать убийства украинцев. По состоянию на 21 марта в Министерстве иностранных дел Украины насчитали 50 известных компаний, которые полностью или частично работают в РФ, в том числе и сеть супермаркетов Ашан.

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