В Польше из-за коронавируса отложат выборы президента

Теперь спикер Сейма должен объявить о президентских выборах в первый возможный срок.

Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, не состоятся в определенный срок из-зза пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.

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Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки".

В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Как сообщал УНИАН, Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.