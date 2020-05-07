В Польше из-за коронавируса отложат выборы президента
Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, не состоятся в определенный срок из-зза пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.
Читайте такжеПольша открывает гостиницы, детские садики и ТРЦ
Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки".
В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.
Как сообщал УНИАН, Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире