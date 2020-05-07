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В Польше из-за коронавируса отложат выборы президента

06:59, 07 мая 2020
Мир
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Коронавирус повлиял на проведение выборов президента Польши / фото Depositphotos

Об этом сообщает РАР со ссылкой на заявление лидера правящей партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского и его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Согласие" Ярослава Говина.

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Отмечается, что такое решение было принято "из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки".

В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Как сообщал УНИАН, Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии "Закон и справедливость", предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.

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