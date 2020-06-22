В Гааге полиция водометами разогнала демонстрацию противников карантина
В нидерландской Гааге полиция применила водометы и конные подразделения, чтобы разогнать участников акции протеста против карантинных ограничений.
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Как сообщает DW, правоохранители заявили, что несколько сотен демонстрантов целенаправленно искали конфронтации с полицией.
"Это не имело ничего общего с нормальным протестом", - заявил представитель городской полиции. По его словам, были задержаны пятеро человек, которые бросали камни в полицейских.
Ранее мэр Гааги Йохан Ремкес запретил группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие") проведение антикарантинной акции. Однако несколько сотен демонстрантов, среди которых были и футбольные хулиганы, все же собрались возле железнодорожного вокзала.
Тогда мэр все же позволил им провести короткую акцию, но когда хулиганы начали движение в сторону центра города, полиция вмешалась. В конце концов, правоохранители вытеснили протестующих с площади возле вокзала.
Ранее в немецком Геттингене восемь полицейских пострадали в ходе акции протеста против карантина, введенного из-за коронавируса.
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