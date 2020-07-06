В Израиле повторно ввели жесткий карантин из-за распространения коронавируса
В Израиле усилили карантинные меры в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусным заболеванием COVID-19.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Jerusalem Post.
Правительство страны приняло решение о закрытии баров, клубов и спортивных залов. При этом в синагоге смогут одновременно находится не более 19 человек.
Как известно, в Израиле зафиксировали более 30 тыс. случаев заражения, 332 человека умерли.
"Мы обязаны бороться с эпидемией COVID-19 на местах. Чума распространяется - это ясно как божий день. Количество больных резко возрастает с каждым днем, а вместе с ним и количество тяжело больных пациентов", - заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
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Немедленно вступят в силу ограничения: залы для проведения мероприятий, клубы и бары - закрыты; рестораны - 20 человек сидят внутри, до 30 снаружи; синагоги - 19 человек; спортивные залы и общественные бассейны - закрытые; культурные мероприятия - запрещены; организованы спортивные мероприятия - без болельщиков; гостиницы - клубы и бары закрыты, гостиничные рестораны - не более 20 человек внутри; летние лагеря закрыты для детей из четвертого класса; автобусы - до 20 человек на автобус, с открытыми окнами и без кондиционера; собрание - до 20 человек, в двух метрах друг от друга, с масками; правительственные учреждения - 30% персонала обязательно должны работать из дома.
Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране сложилась экстренная ситуация в связи с повторной вспышкой коронавирус.
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