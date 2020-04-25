В Берлине около тысячи человек протестовали против карантина (фоторепортаж)
Несмотря на запрет на демонстрации около тысячи человек вышли в субботу, 25 апреля, в Берлине на протест против карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Демонстранты собрались на площади Розы Люксембург. Многие из них стояли перед оградой, которую выставила полиция, чтобы помешать проведению на площади массовых мероприятий, сообщает DW.
Полицейские неоднократно обращались к протестующим с требованием разойтись, некоторые демонстранты были задержаны.
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Впоследствии участники акции разошлись. Среди них были представители разных политических течений, в том числе представители правопопулистов и политики из "Альтернативы для Германии", однако на протест вышли и люди без политической ориентации. Некоторые из протестующих медитировал.
Противники карантина собираются еженедельно в немецкой столице, это уже была четвертая такая демонстрация. Аналогичная акция состоялась 24 апреля в Штутгарте - в ней приняли участие несколько сотен человек.
Как сообщал ранее УНИАН, протесты в Чили утихли после распространения в стране опасного типа коронавируса COVID-19.
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