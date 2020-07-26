В закрытой от мира Северной Корее подозревают первый случай COVID-19

19 июля больной пересек границу нелегально, через город Кэсон.

В Северной Корее заявили о выявлении первого больного, который может быть заражен коронавирусом.

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Как сообщает CNN, ссылаясь на северокорейское новостное агентство KCNA, лидер страны Ким Чен Ын созвал срочное совещание в связи с эпизодом.

Отмечается, что 19 июля инфицированный пересек границу нелегально, через город Кэсон. Три года назад он перебрался в Южную Корею. Больного изолировали, так же как и всех, с кем он недавно контактировал.

В районе Кесона введены меры изоляции, объявлено чрезвычайное положение.

Северная Корея является одной из самых закрытых стран мира, ее население лишено возможности свободно перемещаться даже в пределах своих границ.

Накануне ВОЗ зафиксировала очередной антирекорд: в мире за сутки обнаружили более 284 тысяч инфицированных коронавирусом.

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