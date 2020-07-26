Британия ввела карантин для прибывающих из Испании

Вторая волна коронавируса может быть неизбежной, поскольку в крупных городах наблюдается всплеск заболеваемости.

Путешественники, прибывающие в Британию из Испании, в соответствии с новыми правилами должны быть помещены в карантин на 14 дней.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Такое решение было принято в субботу после нового всплеска заражения коронавирусом в Испании, когда в пятницу было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.

Испанские чиновники также предупредили, что вторая волна может быть неизбежной, поскольку в крупных городах наблюдается всплеск заболеваемости.

Авиакомпании, включая British Airways, раскритиковали новые меры как "еще один удар" по британским отдыхающим. Решение станет ударом и для туристического сектора Испании, ведь британские туристы составляют четверть тех, кто приезжает в Испанию.

Людям, которые сейчас находятся в отпуске в Испании, министерство транспорта посоветовало придерживаться местных правил, вернуться домой в обычном режиме и проверить веб-сайт Министерства иностранных дел для получения дополнительной информации.

Министерство иностранных дел советует воздержаться от всех поездок в материковой Испании, кроме самых необходимых. Карантинные мероприятия распространяются на тех, кто возвращается с материковой Испании, Канарских островов и Балеарских островов, таких как Майорка и Ибица.

Среди тех, кто пострадал от новых правил, - министр транспорта Грант Шеппс, который начал свой отпуск в Испании в субботу. Ожидается, что он продолжит свою поездку в соответствии с планом и изолируется в соответствии с указаниями по его возврату.

Правительство призывает работодателей "с пониманием относиться к тем, кто возвращается из Испании, которым теперь придется самоизолироваться".

Карантинные меры для британских путешественников были впервые введены в начале июня. Но после давления со стороны авиационной и туристической отраслей правительство и соответствующие администрации опубликовали списки стран, освобожденных от этих правил.

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