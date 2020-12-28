Даже в, казалось бы, богатых странах Евросоюза миллионы людей стали чаще обращаться в продовольственные банки за едой.

Для Патрисии жизнь была не легкой и до начала пандемии коронавируса. Она страдала от проблем с психическим здоровьем после жестоких отношений. Женщине пришлось переехать вместе с детьми в квартиру на востоке Лондона, имея лишь одежду.

В течение последних нескольких лет Патрисия работала баристой. Но ее уволили, когда вспыхнула пандемия COVID-19, а вся Великобритания ушла на карантин. Когда с деньгами стало совсем туго, женщина начала обращаться в банки еды, чтобы прокормить свою семью.

"Такое ощущение, будто приходится пройти через все это самому. И очень трудно объяснить детям, с чем ты имеешь дело, когда они просто хотят есть. Они не понимают, что такое отсутствие продовольственной безопасности", - говорит Патрисия журналистам CNN. Имя женщины было изменено из соображений безопасности.

Читайте такжеВ 2021 году из-за пандемии мира может грозит самый сильный за 75 лет гуманитарный кризис - ООНКак и многие другие жители района Тауэр-Хемлетс в восточном Лондоне (одна из беднейших частей столицы Британии), Патрисия обратилась за помощью к First Love Foundation. Благотворительная организация раздает продукты питания нуждающимся, а также оказывает другие услуги включая жилье и юридическую помощь. В организации говорят, что столкнулись с ростом спроса на помощь на 925% уже на ранних стадиях пандемии коронавируса.

"Когда мы увидели приближение COVID-19, это изменило всю игру для нас", - сказал основатель First Love Foundation Дэнис Бентли.

По его словам, пандемия коронавируса лишь усилила продовольственную незащищенность, от которой страдало много людей в Великобритании, особенно в Тауэр-Хемлетс.

"Существует тягостное ощущение в общине в духе "так оно и будет, о нас забыли, такова моя судьба и вся моя жизнь". Это печально", - рассказал Бентли.

CNN пишет, что пандемия лишь усилила разрыв между состоятельными и малоимущими людьми. В июле Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что вирус разоблачил риски и неравенство, о которых все знали десятилетиями. Он предостерег, что "целые регионы, которые демонстрировали прогресс в сокращении бедности и уменьшении неравенства, были отброшены назад на целые годы за считанные месяцы".

Читайте такжеWashington Post: 2020 год похож на сумасшедший сериал, чем он кончится?Но даже в Европе, где расположены некоторые самые богатые страны с наиболее щедрыми системами социальной безопасности, еще до COVID-19 были страхи перед голодом и нищетой. В 2019 году отчет Евростата подсчитал, что 92,4 миллиона человек в ЕС были на грани бедности или социального исключения. Это равно 21,1% от общего количества населения.

Другой отчет Евростата за 2018 год указал на то, что 33,4 миллиона европейцев не могут позволить себе блюдо с мясом, рыбой или вегетарианским эквивалентом каждого второго дня. Это пролило свет на масштабы проблемы по всей Европе. И когда началась пандемия COVID-19, ситуация ухудшилась еще больше.

Все больше людей в крупнейших городах Европы начали терять способность обеспечить себя продуктами. Они все больше полагаются на продовольственные банки, повышая давление на и без того растянутые возможности волонтерских организаций.

В крупнейшем продовольственном банке Британии Trussell Trust сказали, что на ранних стадиях пандемии рост спроса был на уровне 47%. И впервые за 70 лет ЮНИСЕФ объявил, что будет обеспечивать пищей голодных детей Британии на фоне роста их количества.

В более широком смысле Европейская федерация продовольственных банков (FEBA) сообщила, что спрос на помощь в рамках ее общеевропейской сети из 430 организаций вырос на 30%. При этом, этот показатель различен для разных стран Европы: у одних рост потребностей в помощи составил 6%, а у других - 90%.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус ведет нас в мир голода, болезней и безграмотностиЖестокая реальность в том, что очень многим людям по всей Европе стоит лишь неполучить несколько чеков на заплату или пережить одно травматическое событие в жизни, чтобы стать зависимым от помощи продовольственного банка.

"Это может произойти с каждым", - говорит Патрис Бланк, президент банка продуктов Restos du Cœur во Франции.

Он рассказал, что "волна" голода, вызванная коронавирусом, привела к 40%-му увеличению спроса на помощь его организации. Северный пригород Парижа особенно пострадал. Там сотни людей собираются у продовольственных банков ежедневно.

"Не им должно быть стыдно, а обществу", - сказал Бланк, добавляя, что социальная стигма вокруг использования помощи продовольственных банков может заставить людей не пользоваться другими услугами таких организаций.

"Продовольственные банки дают не только еду, они дают социальные отношения. Бедность - это не только вопрос доходов, но и вопрос одиночества и борьбы с ней", - пояснил Бланк.

Читайте такжеBloomberg: К концу 2020 года голод будет ежедневно убивать больше людей, чем COVID-19С его утверждениями соглашается Йохен Брюль, глава Tafel Deutschland - продовольственного банка, который поддерживает 1,6 миллиона человек в Германии, крупнейшей экономике Европы.

"Много людей, которым угрожает или которые уже страдают от бедности, также имеют проблемы с одиночеством и психологическим стрессом. Мы указываем политикам и обществу уже много лет на то, что не работа Tafel бороться с бедностью. Наша цель, или по крайней мере мы так считаем, - это поддерживать людей", - сказал Брюль.

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Перевод: Лесь Дымань