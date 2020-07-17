В НАТО рассказали, какую выгоду получили КНР и Россия от пандемии

Генсек НАТО отметил увеличение военного присутствия в Ливии, хоть напрямую с пандемией это не связывает.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия и Китай воспользовались коронавірусною пандемией, чтобы распространять свою пропаганду.

Об этом он рассказал в одном из интервью, передает Европейская правда.

По его словам, государства и негосударственные субъекты использовали пандемию ради разделения союзников и частично для подрыва доверия к демократическим институтам.

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«Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений», – пояснил Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО отметил увеличение военного присутствия в Ливии, хоть напрямую с пандемией это не связывает.

«Конечно, в то время как мир был очень сосредоточен на этом (пандемии – УНИАН), Россия увеличила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифу Хафтара (генерала, который борется против правительства национального единства), подрывая усилия по достижению мира», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил масштабную внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ.

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