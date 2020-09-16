Жертвой COVID-19 стал бывший лидер боснийских сербов, которого осудили за преступления против человечества, совершенные во времена войны в Боснии и Герцеговине.

В Боснии и Герцеговине от коронавируса умер один из бывших сербских политиков, осужденный за совершение военных преступлений во время Боснийской войны 1992-1995 годов. Смерть Момчило Краишника подтвердили в больнице, где его лечили от инфекции.

Читайте такжеКоронавирус отбросил мир на 20 лет назад – доклад фонда Билла ГейтсаВ заявлении Университетского клинического центра в Баня-Луке говорится, что он умер в отделении интенсивной терапии "в результате заражения новым коронавирусом", - пишет Newsweek. Краишнику было 75 лет. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к 20 годам заключения в 2006 году.

"Момчило Краишник - один из крупнейших преступников в истории Европы. Его запомнят как того, кто вел политику геноцида", - сказал хорватский член президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.

Издание напоминает, что во времена Боснийской войны сербские силы силой высылали хорватов и мусульманское население из их домов на захваченных сербами территориях страны. Также были убиты тысячи людей. Согласно оценкам, к концу войны в стране погибли более 100 тысяч человек. Краишник был близким соратником лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого трибунал ООН обвинил в организации геноцида.

Читайте такжеВ Германии хотят официально почтить погибших от пандемии COVID-19Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал Краишника "большим патриотом".

"Имя Момчило Краишника будет записано особыми буквами в истории нашей республики и нашей нации", - сказал он.

Краишник попал в больницу 29 августа с пневмонией. Через день после госпитализации его подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в Боснии и Герцеговине подтвердили 23,6 тысяч случаев COVID-19, а также 698 смертей. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань