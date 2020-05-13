США возвращают России ее аппараты ИВЛ

В рамках мер безопасности Штаты возвращают вентиляторы FEMA России.

Соединенные Штаты возвращают России ее аппараты искусственной вентиляции легких, что стали причиной пожаров и смертей в нескольких российских больницах.

Об этом сообщает Reuters.

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Как проинформировали в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям, в Штатах никогда не использовали эти аппараты.

Аппараты Aventa-M, которые стали причиной гибели 6 человек, «не были направлены в больницы. В рамках мер безопасности Штаты возвращают вентиляторы FEMA России», заявили в пресс-службе агентства.

Как сообщал УНИАН, в России проверят аппараты искусственной вентиляции легких после пожара в реанимации Санкт-Петербурга 12 мая, в результате которого погибли пятеро пациентов, подключенных к ИВЛ.