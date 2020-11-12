Некоторым странам удалось избежать распространения COVID-19, но они все равно не смогли уклониться от экономических последствий пандемии.

От Аргентины до Зимбабве, от Ватикана до Белого дома - коронавирус распространяется неумолимо. Возбудителя COVID-19 обнаружили на каждом континенте кроме одного и почти в каждой стране. Однако, еще осталось несколько уголков мира, где до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения.

Читайте такжеОтмена массовых мероприятий, масковый режим и комендантский час: Грузия и Литва ужесточают карантин из-за COVID-19Об этом пишет Associated Press, добавляя, что некоторым странам действительно повезло, а другие скрывают правду. Кто же до сих пор живет без давления пандемии COVID-19?

Крупнейший кластер стран без коронавируса расположен в южной части Тихого океана. Тонга, Кирибати, Самоа, Микронезия и Тувалу среди ряда мелких островных стран, которые до сих пор не зафиксировали ни одного случая заражения. Однако, пандемия все равно на них повлияла.

В Тонга смогли сдержать распространение COVID-19, еще в марте запретив круизным кораблям заходить в местный порт. Аэропорт тоже был закрыт. Об этом рассказал президент Палаты торговли и промышленности Тонга Паула Таумоепау. По словам чиновника, правительство даже ввело жесткий карантин, хотя в стране не было ни одного больного. Сегодня только люди с отрицательными тестами на коронавирус могут вернуться в Тонга, воспользовавшись специальными рейсами для репатриации. По словам Таумоепау, ему трудно поверить, что только в США количество смертей от COVID-19 в два раза превышает общее количество населения в Тонга, где живет чуть больше 100 тысяч человек.

"Думаю, правительство сделало хорошую работу, не пустив COVID-19 в Тонга. Но это сильно повлияло на местный бизнес, особенно на туристическую и гостиничную сферу. Это очень плохо. Ни один бизнес не избежал влияния", - сказал Таумоепау.

Многие островные страны на юге Тихого океана зависят от туризма. Это главный источник доходов для них. С начала пандемии коронавируса на островах наблюдается скачок безработицы. А экономики начали переживать тяжелые времена. Большинство стран в южной части Тихого океана относительно бедные. Местные системы здравоохранения плохо обеспечены и не смогли бы разобраться с большой вспышкой пандемии.

Читайте такжеВакцинация в бедных странах может сорваться: новая вакцина от коронавируса имеет существенный недостатокНо не все страны региона смогли избежать заражения. На протяжении последних двух недель Вануату и Маршаловы острова сообщили о первых больных COVID-19. Ими стали путешественники, которых поместили в карантин. На Фиджи и Соломоновых островах тоже есть небольшое количество зараженных коронавирусом. Между тем, Папуа Новая Гвинея зафиксировала 600 случаев COVID-19 и 7 смертей от болезни. Больше всего в регионе пострадала Французская Полинезия. Здесь обнаружили 11 тысяч случаев заражения и 50 смертей.

Антарктида тоже остается свободной от коронавируса. И вряд ли есть другой уголок на Земле, где бы люди так яро старались не допустить распространения болезни на единственном не зараженном до сих пор континенте. Проблема в том, что любую вспышку в Антарктиде было бы трудно контролировать. Потому что люди живут в закрытых кварталах. И медицинские возможности очень ограничены.

Обычно, если кто-то в Антарктиде становится сильно больным, его эвакуируют. Этот процесс затягивается на несколько дней или недель из-за сложных погодных условий, которые могут сорвать движение воздушного транспорта.

Читайте такжеCNN об ученых в Антарктиде: "Во времена коронавируса мы будто на Луне"Большинство стран сократили количество ученых и персонала, которых отправили в экспедиции в Антарктиду. Но сотни людей до сих пор прибывают сюда, чтобы ухаживать за станциями и поддерживать работу долгосрочных научных программ. Исполнительный секретарь Совета руководителей национальных антарктических программ Мишель Роган-Финнемор сказала, что люди перед отправкой в Антарктиду обычно сдают тест в родной стране, а затем проходят двухнедельный карантин в другой стране, из которой они отправятся на холодный континент. В Антарктиде люди обычно снова сдают тест и еще какое-то время носят маску и придерживаются социального дистанцирования.

Также издание напоминает, что Северная Корея и Туркменистан до сих пор не сообщали о случаях заражения коронавирусом вообще. Но учитывая диктатуру, эти утверждения Пхеньяна и Ашхабада считаются сомнительными.

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Перевод: Лесь Дымань