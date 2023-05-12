В течение двух недель в конце апреля и начале мая в Сирию и из Сирии было совершено не менее 7 российских военных рейсов.

Египет, второй по величине получатель военной помощи США в мире, проигнорировал просьбу Вашингтона закрыть воздушное пространство для российских военных самолетов. Как пишет Wall Street Journal, в связи с этим у русских все еще сохраняются "лазейки" по переброске оружия из Сирии на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

После введения Турцией, Иорданией и Ираком ограничений в 2022-м российским самолетам, которые направляются в Сирию, пришлось пролетать до 2 тысяч дополнительных миль.

Но Египет облегчил "тяжелую участь" российским оккупантам и предоставил им в пользование собственное воздушное пространство. Официальные лица США говорят, что Россия использовала эти рейсы для переброски оружия в Украину из Сирии.

Видео дня

США в феврале марте обращалась к Каиру с просьбой закрыть воздушное пространство для российских военных, такая мера, по мнению американцев, заблокировало бы России доступ в Сирию. Но Египет не ответил на запрос и продолжает разрешать российские полеты.

Роль Египта имеет решающее значение из-за его расположения в стратегической точке, соединяющей Африку и Азию. Его воздушное пространство также граничит с Грецией, членом НАТО.

Согласно данным полетов, в течение двух недель в конце апреля и начале мая в Сирию и из Сирии было совершено не менее 7 российских военных рейсов. Также в апреле записи показывают как минимум два рейса грузового Ан-124 с юга России в Сирию, а затем обратно в Черноморский регион, недалеко от оккупированного РФ Крыма. Ан-124 достаточно большой, чтобы перевозить машины и даже танки, отмечает издание.

Египет и Россия - главное

Египет является вторым по величине получателем военной помощи США в мире, получая от Вашингтона около 1,3 миллиарда долларов в год, но Каир часто был неоднозначным союзником. Правительство президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси, бывшего генерала, пришедшего к власти в результате переворота в 2013 году, заключило в тюрьму граждан США и поддержало лидера поддерживаемых Россией боевиков, который в 2019 году развязал 14-месячную гражданскую войну в Ливии.

У Сиси теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, который подарил египетскому лидеру АК-47 в знак дружбы во время визита в Каир в 2015 году.

Издание "The Washington Post" со ссылкой на просочившиеся документы американской разведки, сообщило в апреле, что Египет отказался от плана поставки оружия в Россию и вместо этого решил доставить боеприпасы в Украину. Официальные лица США заявили, что план продажи оружия России так и не был реализован, а МИД Египта заявило, что страна оставалась нейтральной в войне на Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: