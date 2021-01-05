Ученые определили ключевые угрозы, из-за которых некогда величественные цивилизации приходили в упадок и которые могут нависать над современным миром.

Массивная каменная кладка Запретного города в Пекине, высоченные колонны Римского форума или величественные купола Тадж-Махала вблизи города Агра - все это памятники культур, которые когда-то процветали. Сейчас они стоят посреди оживленных мегаполисов. Но они также служат мемориалами для современных обществ.

Почему пришли в упадок некогда успешные цивилизации, такие как Китайская империя, Римская империя или Империя Великих Моголов, которая когда-то охватывала почти весь Индийский субконтинент? Фактически все цивилизации постигла такая горькая судьба не зависимо от их размера и сложности, - пишет Süddeutsche Zeitung. Некоторые из них получили новую жизнь, а другие так никогда и не возродились.

Читайте такжеAtlantic Council: 2021 год принесет 10 возможностей включая приближение мира в УкраинеНо когда именно начинается горький конец? Будут ли хоть какие-то предупреждающие признаки приближающейся катастрофы? Вопрос закономерностей и причин упадка целых империй интересует ученых по всему миру.

По словам почетного профессора антропологии в Университете Пердью Ричарда Блентона, общества - это довольно хрупкие человеческие структуры, которые могут потерпеть крах. И если оглянуться на прошлое, можно найти много историй, которые это доказывают. Но этнологи, эксперты по теории систем, историки и социологи обнаружили шаблоны, которые повторялись снова и снова на протяжении тысячелетий.

В то же время, существуют различные объяснения и причины упадка цивилизаций. Это могут быть природные катастрофы, истощение природных ресурсов, рост неравенства, недостаток социального единства и чрезмерно сложные общественные системы. Причиной может стать и моральная деградация высшего руководства, - говорится в исследовании 30 древних цивилизаций, опубликованном в журнале Frontiers in Political Science.

"В большинстве цивилизаций существовал определенный общественный договор: писаный или неписаный. Если лидер нарушал общие принципы и шел против ценностей собственного общества, люди переставали доверять власти", - объясняет археолог и этнолог Филдовского музея естественной истории в Чикаго Гари Фейнман.

Также в древних обществах, которым было присуще так называемое "качественное управление", это приводило к политической поляризации и подъему оппозиционных движений. Люди переставали платить налоги. А это подрывало бюджетное здоровье. Поэтому вся система оказывалась на грани краха.

Но одна катастрофа: массовые беспорядки, пандемия или климатический кризис, - не может уничтожить цивилизацию. Так считает историк Джозеф Тейнтер, который исследовал упадок цивилизации майя и Западной Римской империи. По его словам, общества развивают сложные структуры, чтобы противостоять именно таким вызовам.

Читайте такжеТропический лес исчезает: вырубка деревьев в Амазонии за 12 лет достигла максимумаСегодня в Кембриджском и Принстонском университетах существуют центры по изучению глобальных системных рисков. Ведь все большая сложность современных обществ и международной системы может тоже стать угрозой для безопасности. Тейнтер признает, что в какой-то момент склонность к еще большей комплексности может стать риском. Ведь функциональные системы все больше переплетаются. В результате проблемы в одном месте могут быстро распространиться на другие сферы. Так кризисы становятся непредсказуемыми. Это касается как глобальных финансовых систем, так и распространения вирусов или цепей обеспечения, которые охватывают всю Землю.

Локальная проблема может быстро перерасти в глобальную катастрофу. Поэтому ученые уже давно выступают за то, чтобы жизненно важные товары, такие как продукты, производились локально, а энергетика была децентрализованной.

Американский исследователь Джаред Даймонд в своей книге "Коллапс" сравнивает современный мир с островом Пасхи.

"Благодаря глобализации, международной торговли, авиасообщением и интернета все страны на Земле делят между собой ограниченные ресурсы. Остров Пасхи был изолирован в Тихом океане так же, как и Земля в космосе", - объясняет Даймонд.

В пике своего развития стиль жизни жителей острова исчерпал все природные ресурсы. Леса вырубали для строительства каноэ и транспортировки гигантских каменных скульптур. Когда жители на остове Пасхи вырубили все деревья, вода начала размывать почвы, лишив самих людей условий, нужных для жизни.

Читайте такжеForeign Policy: В пандемии коронавируса много общего с фантазиями о зомби апокалипсисе, что с этим делать?Даймонд считает, что упадок цивилизаций был связан с 5 причинами: вред окружающей среде, нестабильность климата, враждебные соседи, отсутствие торговых партнеров и неправильная реакция общества на изменения.

Süddeutsche Zeitung пишет, что подходы исследователей очень разные. Но все они соглашаются в одном: общества гибнут, если не находят нужных ответов на изменения и новые вызовы. Фейнман успокаивает, что шаблоны существуют. Но это не значит, что они обязательно повторятся. Будущее, в конце концов, в наших руках.

Каким будет 2021 год?

Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.

Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.

Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".

Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.

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Перевод: Лесь Дымань