Массивная каменная кладка Запретного города в Пекине, высоченные колонны Римского форума или величественные купола Тадж-Махала вблизи города Агра - все это памятники культур, которые когда-то процветали. Сейчас они стоят посреди оживленных мегаполисов. Но они также служат мемориалами для современных обществ.
Почему пришли в упадок некогда успешные цивилизации, такие как Китайская империя, Римская империя или Империя Великих Моголов, которая когда-то охватывала почти весь Индийский субконтинент? Фактически все цивилизации постигла такая горькая судьба не зависимо от их размера и сложности, - пишет Süddeutsche Zeitung. Некоторые из них получили новую жизнь, а другие так никогда и не возродились.
Читайте такжеAtlantic Council: 2021 год принесет 10 возможностей включая приближение мира в УкраинеНо когда именно начинается горький конец? Будут ли хоть какие-то предупреждающие признаки приближающейся катастрофы? Вопрос закономерностей и причин упадка целых империй интересует ученых по всему миру.
По словам почетного профессора антропологии в Университете Пердью Ричарда Блентона, общества - это довольно хрупкие человеческие структуры, которые могут потерпеть крах. И если оглянуться на прошлое, можно найти много историй, которые это доказывают. Но этнологи, эксперты по теории систем, историки и социологи обнаружили шаблоны, которые повторялись снова и снова на протяжении тысячелетий.
В то же время, существуют различные объяснения и причины упадка цивилизаций. Это могут быть природные катастрофы, истощение природных ресурсов, рост неравенства, недостаток социального единства и чрезмерно сложные общественные системы. Причиной может стать и моральная деградация высшего руководства, - говорится в исследовании 30 древних цивилизаций, опубликованном в журнале Frontiers in Political Science.
"В большинстве цивилизаций существовал определенный общественный договор: писаный или неписаный. Если лидер нарушал общие принципы и шел против ценностей собственного общества, люди переставали доверять власти", - объясняет археолог и этнолог Филдовского музея естественной истории в Чикаго Гари Фейнман.
Также в древних обществах, которым было присуще так называемое "качественное управление", это приводило к политической поляризации и подъему оппозиционных движений. Люди переставали платить налоги. А это подрывало бюджетное здоровье. Поэтому вся система оказывалась на грани краха.
Но одна катастрофа: массовые беспорядки, пандемия или климатический кризис, - не может уничтожить цивилизацию. Так считает историк Джозеф Тейнтер, который исследовал упадок цивилизации майя и Западной Римской империи. По его словам, общества развивают сложные структуры, чтобы противостоять именно таким вызовам.
Читайте такжеТропический лес исчезает: вырубка деревьев в Амазонии за 12 лет достигла максимумаСегодня в Кембриджском и Принстонском университетах существуют центры по изучению глобальных системных рисков. Ведь все большая сложность современных обществ и международной системы может тоже стать угрозой для безопасности. Тейнтер признает, что в какой-то момент склонность к еще большей комплексности может стать риском. Ведь функциональные системы все больше переплетаются. В результате проблемы в одном месте могут быстро распространиться на другие сферы. Так кризисы становятся непредсказуемыми. Это касается как глобальных финансовых систем, так и распространения вирусов или цепей обеспечения, которые охватывают всю Землю.
Локальная проблема может быстро перерасти в глобальную катастрофу. Поэтому ученые уже давно выступают за то, чтобы жизненно важные товары, такие как продукты, производились локально, а энергетика была децентрализованной.
Американский исследователь Джаред Даймонд в своей книге "Коллапс" сравнивает современный мир с островом Пасхи.
"Благодаря глобализации, международной торговли, авиасообщением и интернета все страны на Земле делят между собой ограниченные ресурсы. Остров Пасхи был изолирован в Тихом океане так же, как и Земля в космосе", - объясняет Даймонд.
В пике своего развития стиль жизни жителей острова исчерпал все природные ресурсы. Леса вырубали для строительства каноэ и транспортировки гигантских каменных скульптур. Когда жители на остове Пасхи вырубили все деревья, вода начала размывать почвы, лишив самих людей условий, нужных для жизни.
Читайте такжеForeign Policy: В пандемии коронавируса много общего с фантазиями о зомби апокалипсисе, что с этим делать?Даймонд считает, что упадок цивилизаций был связан с 5 причинами: вред окружающей среде, нестабильность климата, враждебные соседи, отсутствие торговых партнеров и неправильная реакция общества на изменения.
Süddeutsche Zeitung пишет, что подходы исследователей очень разные. Но все они соглашаются в одном: общества гибнут, если не находят нужных ответов на изменения и новые вызовы. Фейнман успокаивает, что шаблоны существуют. Но это не значит, что они обязательно повторятся. Будущее, в конце концов, в наших руках.
Каким будет 2021 год?
- Аналитический центр Atlantic Council считает, что в 2021 году мир ждут 10 главных угроз. Среди них - потенциальные войны, голод, который уже стал проблемой даже в Западной Европе, а также финансовый кризис.
- Однако, не все так мрачно и ужасно. Эксперты Atlantic Council перечислили также 10 возможностей, которые в этом году будут у человечества. Одна из них способна приблизить мир в Украине.
- Издание Radio Free Europe/Radio Liberty ожидает, что в 2021 году Россия изменит свое поведение в отношении соседей. Конечно, Кремль не откажется от амбиций быть гегемоном на постсоветском пространстве. Но старые агрессивные методы стали для него "не по карману".
- Между тем, Nature дал перечень важнейших научных событий, которые состоятся в 2021 году. В частности, издание советует следить за успехами в исследовании COVID-19, освоением Марса, а также за стволовыми клетками.
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