Передали пакет с деньгами: в Молдове опубликовали компромат на президента Додона (видео)

Президент Молдовы заявил, что обнародованная запись – подделка.

Депутат парламента Молдовы от оппозиционной партии «Платформа DA» Юрие Реница обнародовал видеозапись, на которой, как он утверждает, президенту Игорю Додону передают пакет с крупной суммой денег.

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Отмечается, что на видео, кроме Додона, запечатлены, экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и экс-вице-председатель партии Сергей Яралов. Первый держит в руке пакет, в котором, как утверждает Реница, находятся деньги.

Реница заявил о намерении обратиться в прокуратуру на основании представленного видео и заявлений, сделанных в нем Додоном.

В ответ на обвинения Додон на своей странице в Facebook написал, что не знает о содержимом пакета, а само видео является подделкой.

«Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и «пакетов», чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей», – написал он.

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