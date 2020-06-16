"Всему приходит конец": экс-президент Украины спрогнозировал устранение Путина от власти в будущем

Первый президент объяснил, почему, по его мнению, смены власти в РФ не произойдет в ближайшем будущем.

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет отстранен от власти.

"Но я не думаю, что это будет скоро", – сказал в комментарии «Обозревателю» первый президент Украины Леонид Кравчук.

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"Я думаю, если такая ситуация в России будет продолжаться, Путин обязательно будет отстранен от власти – или сам уйдет, или не переизберут", – спрогнозировал он.

В то же время первый президент объяснил, почему, по его мнению, смены власти в РФ не произойдет в ближайшем будущем. "Российский избиратель пока ошеломленный кремлевской пропагандой. И главное для россиянина – "была бы страна родная, и нету других забот".

По мнению Кравчука, эта особенность ментальности россиян "будет работать на Путина".

"Но всему приходит конец. Поэтому наступит конец и там – как приходил конец и нашим президентам, которые думали, что они уже схватили Бога за бороду", – заверил он.

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