Российский историк также рассказал об ощущении сильного напряжения в российском обществе, которого "не было с 90-х гг."

Президент России Владимир Путин склонен к "магии чисел" и о своем уходе с поста он может объявить в середине января 2021 года.

Такое предположение в эфире Апостроф TV сделал российский историк Валерий Соловей. Он напомнил, что в середине января 2020 года Путин заявил о намерении изменить Конституцию.

Читайте такжеВ 2021 году Путину "совершенно точно" придется покинуть свой пост-российский историк

"Предварительно речь шла о том, что он (Путин, - ред.) объявит о своих планах примерно в середине января. Он почти год назад - в январе 2020 года - говорил о том, что намерен менять Конституцию. Путин склонен к магии чисел, он вообще очень суеверный человек. Вполне вероятно, что именно в середине января он объявит о своих планах по досрочным выборам, уходу от власти и тому подобное",- отметил он.

По словам историка, изменения в России могут начаться с политического кризиса. В то же время он отметил, что сейчас российское общество находится в очень сильном напряжении.

"Такого напряжения я не испытывал уже очень давно. Возможно, действительно, с конца 90-х. Мне кажется, даже в 2011-2012 годах, когда в России были волнения, то напряжение было ниже. Но с другой стороны люди находятся в каком-то странном оцепенении. Они ждут, когда кто-то выступит. Когда появится условная щелочка в плотине, туда может хлынуть лавина", - считает Соловей.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк